Luis Alfonso reveló que le tenía miedo a su esposa: “Cuando la conocí, tenía un arma en la cintura”

El cantante de música popular Luis Alfonso confesó, en una entrevista para La Red Viral, que cuando conoció a su esposa, ella siempre estaba armada, por su trabajo en el Ejército y como investigadora judicial. Por eso, asegura que siempre le ha tenido un profundo respeto desde que la conoció y la empezó a conquistar.

Luisa Fernanda Pulgarín es una investigadora judicial que ha tenido una gran experiencia en seguridad en áreas comerciales, administrativas y judiciales. Luisa conoció al artista en una feria equina en Medellín. Según explicó el cantante en una entrevista para Tropicana, Luisa era la que estaba encargada de toda la seguridad de esa feria, “hasta que un día yo me acerqué y la besé”, dijo.

“Luisa hizo parte del Ejército Nacional, es investigadora judicial. Cuando yo la conocí, tenía un arma de dotación en la cintura y un radio al otro lado. A mí me encantaba, pero me daba siempre miedito acercármele para que de pronto no me fuera a pegar un cachazo, pero ahí vamos”, dijo el artista.