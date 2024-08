Crisis en Venezuela: «Con 20 muertos y unos 800 detenidos en una semana estamos ante un estallido social en curso»

Encontrar a alguien fuera del dualidad chavismo/antichavismo es difícil. El Tribuno dialogó con Patricia Marcano, periodista de investigación y editora venezolana para realizar un balance sobre una semana histórica en el país caribeño.

Desde 2005, Marcano ha trabajado en distintos medios de comunicación venezolanos, impresos y digitales. En 2017 ingresó al staff de Armando.info, único medio venezolano especializado en periodismo de investigación, donde se ha dedicado a escribir historias sobre corrupción, derechos humanos y problemas ambientales, y se desempeña como Coordinadora de Redacción.

Coordinó el capítulo venezolano de los FinCEN Files (2020) y Pandora Papers (2021), proyectos liderados por el ICIJ. Su trabajo ha sido reconocido en varias ocasiones: en 2021 ganó el Premio Nacional de Periodismo de Investigación de Ipys-Venezuela, reconocimiento que también recibió en 2018, 2019 y 2020.

En 2021, una investigación trasnacional que hizo junto con el ICIJ quedó finalista del Premio Pulitzer de EE.UU. Varios trabajos especiales en los que ha sido coautora han sido reconocidos por el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación (Colpin), en 2017 y 2018. Egresó de la primera promoción de Editores Connectas, programa intensivo de formación para editores latinoamericanos.

Para comenzar a pensar la crisis de Venezuela es necesario saber cómo está la economía….

El mayor colapso de la economía de Venezuela comenzó en 2017 cuando empezó la hiperinflación. Siguió hasta 2021 y 2022, y esto se tradujo en oleadas migratorias que se complicaron con la pandemia. Sucede que lo que ganaba la gente era insuficiente para comprar la comida básica. Actualmente, el sueldo mínimo oficial en Venezuela es menos de menos de 4 dólares. Son 130 bolívares y la tasa oficial del Banco de Venezuela está en 40 bolívares por dólar; por eso es una situación imposible de creer. Por eso el Gobierno tiene aparte un bono de alimentación equivalente a 40 dólares, que en teoría lo recibe la mayoría de la gente, excepto los jubilados y pensionados. O sea muchas de las personas mayores que sólo reciben los 3,5 dólares al mes. Adicionalmente si eres un trabajador del Estado, o si eres funcionario del Gobierno, éste te ofrece un bono equivalente a 90 dólares ¿Pero qué pasa con estos bonos? no tienen incidencia en prestaciones sociales. Entonces son bonos que se gasta y ya. Nunca los vas a ver retribuido en los ahorros.

¿Tampoco alcanzan con los bonos?

Esto no es suficiente , porque la canasta básica de lo que necesita una familia de 4 personas ya está por los 500 dólares. Hay un contraste muy grande entre lo que se debería ganar para mantener a una familia y lo que realmente se está ganando. Hay mucha motivación del venezolano por irse y esa motivación es económica. El valor del trabajo se destruyó. Si antes, uno lograba un trabajo estable, se tenía buenos ingresos, beneficios sociales, vacaciones con cálculo de ley en base a lo que se ganaba. Hoy se usa para los cálculos los 3,5 dólares. ¿Qué hizo el venezolano? ha comenzado a trabajar matando tigres (como decimos los venezolanos), es decir: trabajos paralelos porque no se puede sobrevivir.

Ese desgaste en los salarios se traduce en el cambio de votos…

Eso me parece muy interesante, con este contexto de las elecciones. Es que siempre antes los empleados públicos habían ganado bien. Y se pensaba que esa fuerza tenía una 4,5 millones de trabajadores del sector público. Esa era una base de votos del chavismo, pero en estos último 10 años esos salarios se deterioraron de tal manera que ahorita trabajar en algún ente público no significa tener estabilidad laboral o de ingreso para poder mantener a una familia. Entonces ahí se ve un descontentos y que creo que se vio reflejado en los resultados del domingo porque la información, que el Consejo Nacional Electoral no ha publicado las actas de votación que la oposición tiene, que son oficiales, porque igual fueron emitidas por las máquinas electorales, que vuelvo a repetir: el CNE no las publica porque todo indica que existe un resultado desfavorable para el Gobierno. Si las actas que tiene la oposición, que podemos considerar oficiales y transparentes, vemos que sólo 2 millones votaron por Maduro, quiere decir que los empleados estatales no votaron por él.

Pero no es sólo economía ¿Hay una sensación de un ciclo concluido?

Hay muchas razonas, el tema salarial y la economía es uno, pero hay descontento real en toda la sociedad, en todos los estratos porque ya es muy reducido el ingreso de dinero.

¿Cuál es balance de esta semana que pasó?

Que el proceso está desgastado y algo que es interesante que ocurrió el lunes a la mañana es cuando empieza espontáneamente un cacerolazo en distintas zonas del país, en todas ciudades. También hay protestas, y lo interesante de éstas es que se dieron espontáneamente en zonas populares en donde tradicionalmente eran chavistas. Entonces, aquí está pasando algo porque no fue la oposición que convocó, no fue nadie. Esta vez fue distinto porque era la sensación de que la gente fue a votar el domingo temprano convencida de que podía sacar al chavismo. Lo mismo, el principal logro fue conseguir la cantidad de testigos que tuvieron en los centros electorales. Eso logró la oposición que antes no había podido conseguir en procesos electorales anteriores. Esta vez consiguieron casi 90 mil testigos para las 30.026 mesas de votación; es decir 3 testigos por mesa. Y se quedaron hasta el final aún cuando ponían trabas en los centros electorales con por ejemplo no se dejaron ver los escrutinios. A la hora del conteo, papeleta por papeleta, no transmitieron las actas, pero sí se las dieron a los testigos. Esas actas fueron enviadas al comando de González Urrutia y son las que finalmente son las que la oposición sube a una web el día martes. Es un proceso que nunca se había tenido de transparencia electoral. Ahora bien, la página de CNE amaneció caída el lunes y siguió caída en la semana. Y lo que se pide sencillamente es que se publiquen las actas.

¿Cómo siguió?

El martes empezó una persecución terrible. El discurso de Maduro, del fiscal general de la república y de CNE fue tildar la gente que está protestando de fascista, de violenta. El Gobierno creó una aplicación de celulares que se llama VEN APP y es una de las manera que usa Maduro para controlar a la gente, para tener los datos personales, de la zona donde se vive, de la familia y además se hace proselitismo político. Entonces, Maduro dijo: en VenApp se activa una sección donde denuncien a los desestabilizadores, a los que protestan, a los que desconocen el triunfo. Y desde el martes vemos a vecinos denunciando a vecinos. Eso es terrible porque salen los cuerpos policiales, a buscar a los testigos a sus casas; se los llevan presos. En las redes sociales, que son importantes porque no tenemos medios de comunicación fiables, la gente que se graba y los usan para decir que son incitación al odio y los meten presos por desconocer el resultado del CNE.

Meten miedo…

La gente está muy asustada después de estos días con estos niveles de persecución. La gente empezó a autocesurarse en los chat con los vecinos, ya no publican cosas, en los estados de WhatsApp. Son todos procedimientos irregulares que pone al pueblo contra el pueblo. Y se usa una fuerza extrema contra el movimiento masivo de gente que apoya a la oposición. Ahora bien, a pesar el miedo la gente sigue saliendo y estamos viendo en las principales ciudades de Venezuela. la sensación es que pareciera que los que quieren un cambio están convencido que ganaron al punto que están dispuestos a seguir saliendo a las calles a defender el voto. En años anteriores ,quizás con Chávez y Capriles, hubo dudas porque el resultado electoral fue corto. Esta vez no y eso mueve a la gente a defender algo que están convencidos que ocurrió.

¿Y cuál es su opinión?

Yo sí creo que el chavismo perdió bases, militancia, lealtades y una muestra la tuvimos el lunes con las protestas espontáneas en toda Venezuela. Yo resalto mucho lo que pasó en las zonas populares, zonas tradicionalmente chavistas que salieron, trancaron calles, quemaron pancartas de Maduro, tumbaron 7 estatuas en distintos estados del país. Eso es algo que no nos imaginábamos que iba a suceder y eso demuestra que el mito de Chávez y el socialismo del Siglo XXI está cayendo literalmente como las estatuas. No sabemos si en esta semana que pasó estuvieron fabricando actas que traten de convalidar lo del CNE, las cuales serán fácilmente demostradas que no son ciertas.

¿Cómo se sale de esta crisis en el breve plazo?

Me preocupa lo que veo porque lo que está pasando es que el chavismo se atrincheró. Están aumentando la represión para meter miedo y quedarse como sea en el poder. Me parece interesante ver que países como Colombia, Chile y Brasil están intentando negociar para convencer a Maduro de algo que no sabemos, pero que iría por aceptar la derrota. Es interesante ver a gobiernos de la región intentando hablar. Hay algo clave y es que si vas a negociar con Maduro hay que dar cierto tipo de garantías, porque esto no es el poder por el poder sino que ellos tienen muchos negocios, en los que están metidos desde hace muchos años, y hasta hay juicios ante la Corte Internacional por crímenes de lesa humanidad y nada de eso importa porque esas persecuciones son violaciones a los derechos humanos. Yo creo que toca negociar para que Maduro y su gente entienda que quizás el costo de salida es mejor que el costo de quedarse. Que ahora quizás Maduro piensa que es mejor quedarse que irse; entonces será una negociación dura.

Hablamos de toda una estructura que tambalea…

En Venezuela todos los poderes públicos están tomados por el chavismo por lo que no hay independencia. Hasta el Tribunal Supremo lo que diga será a favor de Maduro. No hay esperanza que ninguna institución interna desenmascarar el fraude. Yo veo en las próximas semanas más represión, más miedo en la gente, pero me parece fundamental seguir las negociaciones donde está Brasil, Colombia, México y EE.UU.. Porque estamos hablando de un problema latinoamericano. La migración venezolana va a seguir si esto se instaura y pasamos de tener Gobierno autoritario a uno totalitario, con un Maduro con su peor cara. Mucha gente va a huir porque ya no habrá garantías de nada. Y es un costo que tendrá que pagar Colombia, Brasil y Argentina también. Impacta en toda la región. Entonces lo que nos conviene a todo es la negociación en esta crisis política y se le da alguna garantía a Maduro para que salga.

El costo ya se está pagando…

En esta semana hay 20 muertos y 800 detenidos según las ONGs, pero Maduro dijo que lleva más de 1200. Están violando muchos derechos humanos, metiendo a la gente presa con cargos absurdos como incitación al odio o traición a la patria que sólo intenta callar a la gente. Estamos ante un estallido en curso. Hay entre un 20 y un 25 por ciento de los venezolanos que está dispuesto a irse si ganaba Maduro. Ya se fueron 8 millones de los 30 que éramos. Ya hay un 20 por ciento afuera y ahora esto. No hay manera de que los países de la región puedan con tanta gente huyendo, ni al norte ni al sur.