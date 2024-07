Semana clave en la causa Loan: se define la situación procesal de los siete detenidos

Después de la liberación por falta de mérito del expolicía Francisco Amador Méndez, empieza una semana clave en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña en la localidad correntina de 9 de Julio. La jueza federal Cristina Pozzer Penzo tendrá que tomar una decisión sobre la situación procesal de los siete detenidos.

Son el matrimonio de Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el comisario Walter Maciel y de la tía del chico, Laudelina Peña. Además, están Mónica del Carmen Millapi, Antonio Benítez y Daniel “Fierrito” Ramírez, quienes estuvieron con el nene de cinco años minutos antes de que desapareciera.

Pozzer Penzo deberá determinar si los procesa, los deja detenidos o los libera. De acuerdo a lo que informó el periodista de TN Sergio Farella, es muy difícil que alguno de ellos pueda quedar en libertad.

Sin embargo, Farella resaltó que hay algunos más complicados que otros, como el matrimonio de Pérez y Caillava. Los procesamientos serían por las dudas que hay sobre los siete detenidos, aunque pruebas sobre qué le pasó a Loan, a 46 días de búsqueda, todavía no hay ninguna.

Después de quedar en libertad, el expolicía Méndez aseguró que no confía en nadie

El expolicía Francisco Amador Méndez fue liberado el viernes después de que la Justicia dictara la falta de mérito. El sábado a la noche, habló por primera vez con la prensa y estas fueron sus principales declaraciones:

“Yo no tengo nada, no escondí nada. Yo fui con la verdad a la fiscalía, primeramente en forma voluntaria, lo saben todos. No sé qué pasó, no me puedo explicar”.

“Todo lo que quiera decir, la gente puede decirlo, tienen libertad de expresión, pero yo no me junto con nadie en el pueblo, no comparto un asado con nadie. Mi única vinculación es mi mujer y mis dos hijos”.

“No tengo confianza en nadie, mucho menos en Maciel. Nada, nada, nada. Con Maciel no tengo nada. Que averigüen antes de hablar. Me secuestraron mis teléfonos, abran los teléfonos, yo no tengo nada que esconder”.

“Si yo no me considerara inocente, no voy a estar en mi casa”.

Durante la tarde del domingo, hubo marchas en el Obelisco y distintos puntos del país para exigir por la aparición de Loan. “Estoy convencida de que es trata de personas, se lo ve como si fuera así. No estoy conforme con el actuar de la Justicia”, apuntó una de las vecinas que participó de la movilización que se hizo en la localidad correntina de 9 de Julio.