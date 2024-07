El desesperado pedido del papá de Loan a Milei después de un mes de búsqueda

Se cumplen 28 días de la búsqueda de Loan Danilo Peña y la Justicia aún sigue encontrando pistas diferentes, aunque ninguna con la firmeza suficiente para dar con su paradero. Por este motivo, José Peña, el papá del nene de cinco años, viajó de Corrientes a la ciudad de Buenos Aires para buscar el apoyo de las autoridades nacionales.

En diálogo con Telenoche, el hombre aseguró que necesitan «encontrar una solución» ya que para él «está todo trabado». Por eso, se dirigió al presidente Javier Milei y solicitó más seguridad para la investigación. «Que nos dé un apoyo o una contención para ver si nos puede destrabar algo. Yo lo que más quiero es encontrar a Loan, que no nos deje solos», sostuvo.

El 13 de junio José Peña y Loan asistieron a un almuerzo en la casa de Catalina, la abuela del nene. «Yo fui sin querer, fui de mi voluntad, no avisando a nadie y fui con él», indicó el papá del chico. «Yo primero pensé que se había perdido, pero después pasaron las horas y no lo pudimos encontrar. Hasta hoy lo seguimos buscando y no lo puedo creer», añadió.

El caso dio un giro de 180 grados cuando su hermana, Laudelina, declaró ante la Justicia que Loan había sido atropellado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez y que había muerto en ese accidente. Sin embargo, luego lo desmintió y quedó detenida. Ahora, la mujer se encuentra presa en el centro penitenciario de mujeres en Ezeiza. «Me sorprendió la actitud que tuvo mi hermana», comentó José, aunque luego señaló que, tras esa declaración, comenzó a sospechar. «Ella fue la que los llevó al naranjal y Antonio Benítez los esperaba allá», dijo.

Sin embargo, Peña siguió sosteniendo que la hipótesis del accidente «es una mentira» y afirmó que Laudelina «es cómplice» de Pérez y Caillava, «porque ella los invitó» al almuerzo en la casa de su mamá, Catalina.

Además, al hablar sobre cómo es el nene, José aseguró que «Loan es re vivo» y descartó que se haya podido ir con cualquiera. «Nadie escuchó nada, ni gritos, llantos, nada», indicó con sospecha. «Loan nunca se había perdido. No se puede perder porque sí. Si lo hubiesen agarrado, hubiera gritado. Algo le habrán hecho».

En otro momento de la entrevista, al ser preguntado por el comisario de 9 de Julio -que está entre los detenidos y acusado de encubrimiento- dijo que solo lo conocía «de vista» pero que nunca había intercambiado alguna conversación. «Me comentaban que Maciel era un tipo malo y que no se llevaba con la gente», contó el papá del chico sobre las versiones que circulaban en 9 de Julio antes de la desaparición de Loan.

Entre las primeras personas que fueron imputadas en la causa se encuentra Antonio Benítez, el tío del chico y marido de Laudelina Peña. Sobre su rol en el caso, José lo señaló como uno de los principales sospechosos: «Yo desconfié de él en todo momento porque fue el primero que se fue al naranjal». A su vez, explicó que lo «raro» es que no entiende por qué decidieron ir a buscar naranjas a un lugar alejado cuando había plantas de la misma fruta a unos pocos metros de la casa de Catalina.

Además de estar acompañado por su hijo, Mariano, en la entrevista, Peña llegó a Buenos Aires junto a su abogado, Roberto Méndez, quien aseguró que encuentra «contradicciones» entre los testimonios de Daniel «Fierrito» Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Antonio Benítez. «Estuvo premeditado de antemano», sostuvo el letrado.

Asimismo, apuntó contra el exmilitar de la Armada como uno de los implicados principales: «Yo creo que el cerebro de la organización es de Pérez, porque es al que veo con más capacidad».

Este jueves a las 14 horas se realizará una concentración en el Obelisco para pedir la aparición inmediata de Loan. En la marcha, también estarán presentes José Peña y su hijo. «Iremos sin ninguna bandera política, la única bandera es la de Loan. Ojalá que la gente nos acompañe».