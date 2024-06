Robó varias veces en Mercedes y lo condenaron a seis años de prisión

En la audiencia realizada el 19 de junio en Sala de Oficina Judicial, el Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Adrián Aurelio Casarrubia, a cargo de la UFIC Mercedes, presentó para su homologación un acuerdo de juicio abreviado pleno firmado con el imputado, quien viene cumpliendo prisión preventiva desde marzo de este año; y su defensa, ejercida por el doctor Ezequiel Ansola; por el cual el imputado aceptó los hechos, la prueba y calificación legal, asumiendo la responsabilidad por los mismos y la pena propuesta de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El primero de los hechos ocurrió en noviembre de 2021 cuando durante una madrugada el imputado, arrancando una ventana de un local comercial, sustrajo del interior varios elementos del lugar; y el segundo en marzo de este año también durante una madrugada, se apoderó ilegítimamente de un vehículo estacionado en la vía pública que luego de conducir a alta velocidad produjo un impacto contra un domicilio particular; hechos que se calificaron en el acuerdo como ROBO SIMPLE y HURTO AGRAVADO POR VEHICULO DEJADO EN LA VIA PUBLICA (arts. 164 y 163 inc 6 del Código Penal).

Para la pena, el Ministerio Público Fiscal en el acuerdo, tomó en cuenta la multiplicidad de investigaciones por hurtos y robos, que tramitan ante la UFIC Mercedes, en las que se encuentra implicado el mismo imputado. Del mismo modo valoró el amplio caudal probatorio con que cuenta en el legajo de investigación para el caso.

Luego de la presentación del fiscal, la Juez de Garantías sustituta de Mercedes, doctora María Eugenia Ballará, verificó la comprensión del imputado respecto a las condiciones del acuerdo firmado y la libertad para ello; asimismo escuchó las expresiones de las víctimas que también aceptaron el mismo.

Finalmente la doctora Ballará, homologó el acuerdo arribado por las partes, imponiendo la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo.