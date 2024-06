La frase del papá de Loan que alimenta las sospechas sobre uno de los detenidos: “No me caía muy simpático”

José Peña, padre del nene desaparecido hace ocho días en 9 de Julio, Corrientes, expresó su desconfianza hacia Antonio Benítez, el tío que está detenido e imputado en el caso. “Nunca tuve mucho contacto con Antonio, no me caía muy simpático”, dijo José.

La policía correntina interrogó a la familia en repetidas oportunidades. “Nos preguntan siempre lo mismo y contamos lo mismo. Qué hicimos durante y después del almuerzo del jueves, cuando Loan desapareció. Además, quiero decir que es mentira que yo me quedé dormido después de comer. Siempre estuve despierto y escuchaba a los chicos jugando afuera de la casa. Siempre pensé que ahí estaba Loan”, aclaró José.

“Loan no tenía vínculo con casi nadie de ese almuerzo. Y al tío lo conocía, pero nada más, no había relación. Yo tampoco era su amigo, nunca tuve mucho contacto con él, tampoco me caía muy simpático”, reiteró José.

La última foto de Loan, el nene desaparecido en Corrientes. (Foto: captura de TN).

La angustia del padre: “Hoy sería lo mejor que esté con alguien, pero con vida”

Sin embargo, el tío de Loan tiene numerosas fotos con el nene en las redes sociales. “Es raro, me sorprende que tenga tantas fotos, como te digo, no había relación. No sé, no sé qué pensar. Yo sólo quiero a Loan otra vez conmigo. No puedo creer que no esté, menos que se lo hayan llevado”, declaró en una entrevista con Clarín.

Pasan los días y crecen la angustia y la desesperación para esta familia correntina. “Hoy sería lo mejor que esté con alguien, pero con vida. Hace ocho días que lo están buscando. El comisario me dijo que están haciendo todo lo posible. Para mí no alcanza, porque Loan no está”, expresó.

“No perdemos las esperanzas, Loan es un chico fuerte y vivo”, dijo José. “Es mi preferido Loan, con él, a esta hora, jugamos mucho después del jardín. Tiene que volver, es un chiquito fuerte. No puede estar muerto, debe estar con alguien que se lo llevó”, agregó.

La familia Peña sigue esperando respuestas y, sobre todo, el regreso de Loan. La comunidad y las autoridades continúan trabajando en la búsqueda, pero la incertidumbre y el dolor persisten en cada rincón de su hogar.

Declaró la mujer que está bajo la lupa de la justicia

Mónica Millapi, de 35 años, declaró el viernes a la mañana durante más de dos horas frente al fiscal en la ciudad de Goya. Mónica protagonizó el paseo por el naranjo que está bajo la lupa de la Justicia, ya que fue la última vez que se lo vio a Loan.