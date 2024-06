Gerardo Martino explicó el motivo por el cual rechazó dirigir a Boca

Desde el predio de Inter Miami, su nueva casa, el entrenador argentino Gerardo Martino explicó el motivo por el cual rechazó la propuesta de Boca para ser el reemplazante de Hugo Ibarra, tras su aventura en la Selección de México. El Tata era la prioridad de Juan Román Riquelme, a principios de 2023, cuando el nombre de Jorge Almirón todavía no estaba en el radar del Consejo de Fútbol.

«Lo pensé mucho, esta vez sí. Yo estaba sin trabajo y en un momento cercano a esta posibilidad. Con el paso del tiempo uno va viendo que la que te gusta mucho es como la última. Lo pensé porque las charlas fueron interesantes, obviamente no profundizamos porque ellos necesitaban una respuesta rápida y yo traté de ser lo más rápido posible. Me costó no aceptar», confesó Martino en un mano a mano con TyC Sports.

El final de la historia de Martino en la Selección de México se dio tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Su equipo venció a Arabia Saudita por 2-1, pero finalizó tercero en la zona de la Selección Argentina y no consiguió el primer objetivo de avanzar a los octavos de final, lo que le costó duras y numerosas críticas.

En ese momento, el rosarino entendió que lo mejor para para él era descansar, al menos por unos meses, y no sumergirse en el desgaste diario que implicaría llegar a Boca, donde cumplía con todos los requisitos. Una persona con experiencia, voz de mando, buen manejo de vestuario y que sea ajena al club para soñar con la séptima Copa Libertadores.

«El hecho de dirigir, por más que el recorrido sea muy extenso, siempre te dan las ganas hacerlo en un grande de Argentina como Boca. Siempre tiene su atractivo, lo que pasa que si a lo mejor te agarra con 20 años menos, analizas un poco menos los pro y contra», resaltó.

Ya en abril de 2023, después de la negativa de José Pekerman, Almirón fue presentado en Boca y dos meses más tarde a Martino lo oficializaron en Inter Miami para dirigir a Lionel Messi por tercera vez en su carrera (las otras habían sido en Barcelona y la Selección Argentina).