Diego García: “Estamos convencidos de que Comu tiene que seguir en primera”

Comunicaciones viaja a Junín con la ilusión intacta, a las 0.30 del lunes. Con el plantel completo, ya sin la presencia de Deshields que fue dado de baja, el aurinegro trabajó de buena manera los últimos días con la mente puesta en lograr mantener la categoría. Todas las miradas están puestas en los partidos del martes y jueves a las 21 en la provincia de Buenos Aires.

El uruguayo Diego García será el encargado de manejar al equipo de Mercedes en esta última etapa de la temporada. Sabe que será una parada difícil jugar esta instancia, pero entiende que junto a sus compañeros están en condiciones de revertir lo que ha sido hasta aquí un proceso muy complicado con muchas derrotas.

“Estamos bien mentalizados para esto, obviamente si nos preguntabas hace tres meses que íbamos a estar acá no lo pensábamos, pero por responsabilidad nuestra estamos acá, lo afrontamos como tal, pero con todas las pilas puestas preparando los partidos que vienen con el único objetivo que Comu se quede en primera que es lo que se merece”, señaló.

Respecto a la responsabilidad de manejar el equipo en esta instancia, dijo “la verdad es que estoy preparado como también lo está Fran (Llanos). Confiamos mucho en lo que estamos haciendo con Hernán y muy positivos de cara a lo que viene. La energía es fundamental y ni que hablar en los deportes colectivos, la idea contra Boca fue cuidarnos y darle prioridad a esta serie que viene. Estamos preparados, en Junín con un montón de bajas hicimos muchas cosas bien y tenemos la foto de ese partido y ahora con el equipo completo vamos a estar mejor. Ahora llegó Ricardo (Glenn) que le va a dar descanso a Justin (Strings) algo que es fundamental porque ellos tienen varios grandes así que si todos llegan en buena forma vamos a estar bien para la serie que va a ser dura y larga”.

“Tiene que aparecer la garra charrúa y el juego colectivo –dijo en un momento de la charla –. Estamos en un momento en el que precisamos de todo y de todos, no se nos dio la victoria, pero vamos mejorando. A veces el deporte es cruel porque, podes llegar a perder cuando haces algunas cosas bien y no se nota. Pero a la larga eso va a dar su fruto y confiamos en el trabajo que estamos haciendo. No queremos que ese trabajo sea en vano y después el tiempo dirá”.

Uno de los problemas del equipo ha sido el aspecto defensivo en la temporada. Al respecto sostuvo García que “tenemos que enfocarnos en los cuarenta minutos. Por ahí venimos bien y en dos minutos tiramos todo el trabajo que hicimos por la borda. Creo que tenemos que apegarnos al plan de juego a lo que nos pide Hernán todo el tiempo y así vamos a conseguir los resultados”.

Por último, dijo “todos los partidos serán diferentes, hay que ir de aun partido en la serie. Sabemos que Argentino tiene una localía muy fuerte y si podemos ganar un juego allá va a ser muy importante. El clima caliente ya lo vivimos hace pocos días, pero esos partidos son los más lindos para jugar y después acá en Mercedes será importante que nos apoye la gente. Siempre estamos muy agradecidos con la gente que siempre acompañó pese a que no estamos viviendo el presente que todos queríamos. En el día a día, en la ciudad la gente se siente y así como nosotros estamos haciendo este tirón final para que Comu se quede le pedimos que nos sigan apoyando como hasta ahora, el agradecimiento y que estemos todos juntos porque estamos convencidos de que Comu tiene que seguir en primera porque estamos trabajando para eso y nos lo merecemos” terminó diciendo el base uruguayo que llegó a la ciudad en este 2024.