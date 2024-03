Valdés «Estamos en negociaciones para comprar 200.000 dosis de vacuna contra el Denguepara Corrientes»

«La provincia de Corrientes, acá con IOSCOR, es una de las provincias que ya tiene acceso a la vacuna, que uno puede ir a una farmacia y puede aplicarse con el 50% de descuento a esa vacuna. Fundamentalmente, la población de riesgo es entre 20 y 40 años», dijo Valdés sobre el acceso a la vacuna contra el Dengue.

«Estamos en negociaciones para comprar 200.000 dosis para Corrientes. Esperemos llegar a contar, no hay disponibilidad todavía, pero estamos tratando de acceder a la vacuna y haciendo un gran esfuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo económico. Creemos que este primer esfuerzo económico puede rondar, de acuerdo a la cantidad de dosis disponibles hasta 1.000 millones de pesos, 200.000 dosis que alcanzarían por lo menos para la población de riesgo, que serían unas 100.000 personas. Y vamos a ver quiénes son, porque no es obligatorio», detalló. Hoy la vacuna no es masiva, no existe masivamente. Por lo tanto, nosotros estamos negociando. Ojalá que lleguemos a un acuerdo», remarcó.