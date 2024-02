Cómo es el festival de sexo y erotismo más grande de Argentina

Desde hace 19 años SexpoErótica, el primer festival de sexo y erotismo de Argentina, se celebra en Córdoba Capital. En esta ocasión, el evento contará con tres escenarios y más de 250 artistas en escena.

Performances eróticas en el agua, teatro erótico, un boulevard erótico, un espacio swinger, otro espacio BDSM, conferencias, un espacio para citas, un espacio de webcams, un laberinto erótico, un espacio XXX, pintura erótica, un espacio de arte, otro de juegos, gastronomía y concursos son parte de la edición que se llevará a cabo el 13 de abril en el Quality Espacio.

El objetivo, según sus organizadores, es “festejar la diversidad y vivir el sexo de una manera real”. En ese marco se ofrece una variada agenda que incluye shows y stands de productos alusivos durante sus siete horas de duración.

“¿Cómo vas a hacer una exposición erótica? ¿Estás loco?”

Cuando Cristian Sassi dio vida a la primera SexpoErótica -al cual denomina “festival de placeres”- la reacción fue completamente distinta a la que se da hoy. “Al principio la gente me decía ‘vos estás loco, ¿cómo vas a hacer eso?”, rememoró ante Clarín.

Los prejuicios ajenos no lo detuvieron y, con el tiempo, las reacciones mutaron por completo. “La SexpoErótica fue evolucionando mucho. Y también fue cambiando la mirada sobre el sexo”, aseguró el organizador.

Los primeros dos años el evento se realizó en un espacio bastante reducido. Al tercero cambiaron de locación y, aunque se trataba de un lugar mucho más grande, “explotó todo”, señaló Sassi al describir el éxito de concurrencia. “Quedaron tres cuadras de gente afuera y ahí tomamos dimensión de lo que habíamos creado”.

Casi 20 años atrás las exposiciones de este tipo no eran tan habituales: “La gente tenía curiosidad por conocer más sobre el sexo, no se hablaba mucho”, sostuvo al tiempo que aclaró que siempre se trató de “un festival erótico donde no hay sexo en vivo, ni nada de eso”.

SexpoErótica, casi dos décadas después

A lo largo de estas casi dos décadas de vida la exposición contó con conferencias a cargo del psicólogo Gabriel Rolón, los sexólogos Alessandra Rampolla y Juan Carlos Kusnetzoff y la periodista diplomada en sexualidad Francesca Gnecchi, entre otros.

Para la edición de abril se espera la concurrencia de entre 7 mil y 10 mil personas (mayores de 18 años). Habrá un total de entre 25 y 30 stands que contarán con gran diversidad de productos y servicios: productoras de contenido XXX, waffles eróticos, lencería, webcams, body painting y sex-shops son sólo algunos de ellos. Además, realidad virtual XXX, juegos, casamientos express, citas temáticas y shows eróticos cada media hora.

¿Quiénes asistirán? El público es de lo más variado. En general, dijo Sassi, son personas de 30 años en adelante y en continua rotación según el horario. Acuden allí solteros, casados, solos, en pareja o con amigos e incluso se quedan hasta bien entrada la madrugada cuando también se inaugura la pista de baile.

Por su parte, el organizador destacó que el gran proyecto para este 2024 es traer la ExpoErótica a Buenos Aires, algo que hasta ahora no se pudo concretar: “Yo creo que este año hay una gran posibilidad de cumplir el sueño de ir a Buenos Aires”, sentenció sin precisar más detalles.