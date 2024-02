Liga Nacional : Comu espera por Obras para seguir creciendo

Con el plantel renovado y la consigna de sumar para mirar hacia arriba en la tabla y no hacia abajo, Comunicaciones recibirá el jueves 1 de febrero en su estadio a Obras. El partido se iniciará a las 21 y será el primero de los tres juegos como local que tendrá el aurinegro mercedeño.

El partido tendrá como jueces a Alejandro Chiti, Danilo Molina y Jorge Chavez, mientras que el comisionado técnico será Daniela Kessler.

Luego de ganarle en el inicio del año a Zárate Basket por 75 a 70, Comunicaciones fue derrotado por el puntero Quimsa por 96 a 89. Eso lo dejó en el puesto 17º de la tabla de posiciones con 5 partidos ganados y 13 perdidos. Este será el juego número 19, el que le permitirá a Comu completar la primera rueda de esta temporada.

Los días que pasaron desde el último partido, sirvieron para que Jorge Balbis pueda ensamblar las piezas que se incorporaron al equipo en este 2024. Precisamente en este juego debutará Felipe Pais quien llegó en reemplazo de Alejo Montes que se alejó del equipo por su propia voluntad después del partido con Quimsa.

Su rival, Obras, tiene la novedad de llegar a Mercedes con un nuevo técnico. Se trata de Diego Vadell quien llega en reemplazo del saliente Peter Domínguez. El nuevo DT llega tras su paso por Dorados de Chihuahua de México. En la Liga su último equipo fue San Martín de Corrientes.

El “tachero” se encuentra 6°, con 10 victorias y 7 derrotas. Llega al compromiso con un triunfo sobre Zárate por 82 a 76 y una derrota frente a Olímpico por 86 a 54.

Previa con Felipe Pais

El nuevo de jugador de Comu hizo referencia a su llegada al aurinegro, “la verdad es que estoy adaptándome al equipo ya que venía sin entrenar un tiempito. Estos días me sirvieron para adaptarme y ponerme a tono con ellos. La verdad es que estaba en la búsqueda de una llamada así, tenía ganas de sumarme a un equipo para poder seguir demostrando lo que puedo hacer así que estoy contento por todo esto”.

Repecto al pedido de Balbis señaló “cuando me llamó me gustó la propuesta que tenía para mí, la de tratar de darle un poco más de armado defensivo y algo más de juego ofensivo. Si bien el equipo cambió bastante en los dos últimos partidos que jugaron donde fueron muy competitivos. Así que hay que seguir puliendo eso y sumar lo más que pueda. La verdad es que estuvo bueno que tuvimos varios días libres sin jugar porque eso me ayudó un montón así que vamos a llegar bien al partido con Obras”.

Sobre lo que viene dijo “Obras es un equipo que tiene gol en todas las posiciones, así que tendremos que bajarles el goleo. También tienen un extranjero, Spight, que está jugando muy bien así que habrá que cerrarles esa vía de gol y después pensar más en nuestro juego”.

“La verdad es que mis compañeros me recibieron muy bien, por suerte tuve la suerte de jugar con Facu Giorgi en La Unión y el resto me recibió con los brazos abiertos así que estoy muy contento con eso” terminó diciendo el base entrerriano.

La entradas

La boletería se habilitará una hora y el valor de las entradas será de 2000 pesos la platea, 1500 la popular y 1000 para los Jubilados.