Denunció a su jefe por «constante acoso»

Fernanda G. decidió primero hacerlo público en sus redes sociales y luego se dirigió hasta la comisaría en Paso de los Libres para que quede asentado la mala situación que atraviesa a causa de constantes acosos por parte de quien es su jefe en su trabajo. La mujer se encuentra con asistencia psicológica y debió pedir licencia.

La mujer comenzó su relato narrando que hace siete años tiene un trabajo en el casino donde se emplea y que el acoso comenzó ante tanta negativa de ella hacia quien es su jefe y que a pesar de la denuncia realizada ante autoridades policiales continúa en su puesto laboral.

«Desgraciadamente tuve que compartir mis horas de trabajo con R.C., quien tuvo una conducta denigrante hacia mi y también hacia otros compañeros. Pero mi historia derivó en una serie de trastornos en la salud, ansiedad, angustia y demás, producto del acoso de índole laboral y sexual que ejercía quien se desempeña como jefe del sector de juegos», señaló en su extenso relato.

«Algunas situaciones que puedo mencionar son sus insistentes insinuaciones a compartir cenas, recibir regalos y demás. Siempre me negué, pero al parecer lo tomaba como un desafío y se volvía más insistente y ya no le importaba frente a quien lo hacía. Llegando al punto de mencionar frente a un cliente que «iba a darme chirlos con el cinto por la cola, para curarme la alergia al cambio de clima», comentó la joven, quien dejó de manifiesto que desde la empresa no recibió respuestas ni acompañamiento.

«Desde el área de Personal me dejaron como la responsable de ‘no ponerle los puntos’», dijo Fernanda.

La denuncia por acoso dejó asentada en la comisaría local.