Una comerciante golpeó y encerró a un hombre que la manoseó en un local

Una comerciante chilena le dio un cross de derecha a un hombre que la tocó y apoyó mientras estaba trabajando. Tras el golpe, lo enfrentó, insultó y le volvió a golpear abandonando el local y dejando al abusador encerrado.

El hecho ocurrió en el interior de un local comercial de Valdivia, en la Región de Los Ríos en el país limítrofe de Chile. Inmediatamente a lo sucedido un grupo de vecinos llego lo increpó y terminaron dándole una paliza.

La mujer rescató la grabación y la hizo pública en sus cuentas de redes sociales con la intención de escrachar al abusador y denunciar lo ocurrido.

La comerciante relató que el sujeto entró a su negocio, ubicado en el sector de Las Ánimas, y al ver que quedó sola en el local se fue acercando y terminó manoseándola.

“Al ver que estaba sola preguntó por helados, le indiqué en dónde estaban, se acercó y sentí un primer roce, pero no le di importancia aunque sí pensé que estaba por manotear mi celular. Después pregunto por hamburguesas veganas y ahí me agaché y me apoyó”, denunció la mujer.