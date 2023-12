«Tape» Caram: «El 29 vamos a terminar de saldar a todos los proveedores»

El intendente Diego Caram dialogó con Alejandro Meda sobre la situación actual de la Municipalidad y lo que se espera para el inicio del año próximo. «Estamos llegando bien y esperando llegar al 29 de este mes con todo saldado sin deberle a ningún proveedor», indicó.

En cuanto a la situación con los proveedores, Caram expresó: «Hemos hecho un par de modificaciones en los equipos de compras para que se siga mejorando la gestión y yo mismo me puse al frente de esto para que estemos con las cuentas saldadas». «Ojalá que sea un año bueno para todos, si no es así hay que ser claros y decirles si se puede o no», añadió

Situación Judicial:

Caram se refirió a una causa que la Justicia busca rflotar en la Justicia «Es una causa que por el 2013 me pareció estúpida. En el 2013 no me dejaban asumir como Secretario de Gobierno porque era docente en el campo»

Política:

De cara al 2025, Diego Caram sostuvo que «hay muchas ofertas pero falta y vamos a seguir construyendo», además agregó: «Hay mucha gente que es buena hoy conmigo. Me puedo sentar a hablar con todos, puedo escuchar, después lo que yo haga es una decisión propia».