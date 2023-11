Apuñalado: «Mi hermano lucha por su vida y sus atacantes están libres»

El estado de salud de «Tuky», el joven herido a puñaladas en la plaza de la localidad de Itá Ibaté hace casi dos semanas se complicó en los últimos días. Tuvo que ser sometido a otra cirugía. Se encuentra en coma y con asistencia respiratoria mecánica debido a un sangrado en sus órganos internos, producto del cuchillazo que recibió por la espalda. Los dos implicados por la agresión ya recuperaron su libertad y la familia de la víctima va por el cambio de carátula y la detención inmediata de los atacantes, según confirmó Horacio, uno de los hermanos de Zacarías.

Ramón Zacarías, conocido por casi todo Itá Ibaté como «Tuky», sigue en estado delicado. Pasaron 12 días del brutal ataque en medio de las celebraciones por el 25° Aniversario del «Cristo de la Hermandad», que se celebra todos los años con procesiones y festividades religiosas, que convoca a toda la comunidad frente a la iglesia principal y a la plaza del pueblo. En ese contexto se encontraba Ramón, junto a otros amigos, cuando se desató una discusión y en el afán de mediar para que no pase a mayores, recibió una certera puñalada por la espalda.

Fue asistido por los paramédicos locales que lo trasladaron hacia la capital correntina donde quedó internado en el Hospital Llano. Desde entonces su madre y su hermano, Horacio, lo cuidan día y noche, sin separarse ningún momento.

«Lo volvieron a operar porque se complicó con un sangrado. Le extrajeron un pedazo de hígado. Ahora está en terapia intensiva con el estómago abierto para que los médicos puedan controlarle que desaparezca ese sangrado que lo está complicando y pone en riesgo su vida. Está en coma inducido y con asistencia respiratoria mecánica. Sigue en terapia intensiva y con riesgo de vida a raíz de la lesión que dañó órganos vitales», relató Horacio Zacarías, su hermano, a diario época.

La carátula inicial es por «lesiones leves», aunque está alejada de la realidad que atraviesa el joven de 26 años. A pedido de la fiscal de investigación, Andrea González, la Policía realizó un informe del estado de salud de Zacarías, confirmando la gravedad y riesgo de vida y hoy, por la mañana, la autoridad fiscal recibirá a la familia que se presentaría como querellante.

«Vamos a pedir el cambio de carátula y la detención de quienes atacaron a mi hermano. Vamos a tomar vista del expediente, acá hubo un intento de homicidio y no lesiones leves. No puede ser que mi hermano esté luchando por su vida hace casi dos semanas; mientras quienes lo quisieron matar, estén paseando tranquilos por el pueblo como si no hubieran hecho nada. Tienen que estar preso por lo que hicieron y esperamos que se haga justicia por mi hermano», concluyó Horacio. Cabe recordar que por el caso fue detenido como presunto autor, un joven de apellido Vargas y un cómplice.