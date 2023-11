En Goya se registró el primer matrimonio de una chica trans

La protagonista de la historia Bárbara (Martínez Montenegro) se encargó de contar su historia, siendo ella una persona trans, reconociendo haber encontrado la oportunidad de construir su futuro junto a Nahuel (Ayala), destacando el acompañamiento en todo este proceso de formalizar la unión legal, de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio a cargo de Julio Canteros y la Directora de la Mujer Agostina Montenegro.

Bárbara de manera emocionada, contó: “Estoy feliz por este nuevo paso, por ser la primera chica trans de casarse en Goya, estoy contenta y amo esta ciudad, feliz con mi marido, una sensación indescriptible, agradezco al Secretario de Desarrollo Humano Julio Canteros por acompañarnos, a la Directora de la Mujer Agostina Montenegro, a las chicas de la oficina (Dirección de la Mujer), me pone muy orgullosa poder dar este paso, como parte del colectivo LGTB.

HISTORIA PERSONAL

Para contar sobre su origen: “Soy nacida en Salta, hace varios años llevo radicada en Goya, mi marido si es de esta hermosa ciudad, soy pasante en la Dirección de la Mujer, fuimos dando los pasos necesarios, encontré en Nahuel y su familia la contención necesaria, con ese apoyo nos decidimos a construir el futuro juntos, solos, ideando nuestro proyecto laboral y familiar junto a él.

Más adelante comento: “Mi historia de vida se remonta a mi provincia natal, viví con mis 4 hermanas, me crió mi abuela, no puedo juzgar a la decisión de mis padres, hice muchas cosas, emprendí con mucha fuerza, supere cada obstáculo, me traslade de Buenos Aires, desde allí me radico en esta ciudad, vendiendo pan casero, otros emprendimientos, hoy estoy finalizando mis estudios secundarios asisto a la Escuela “Güemes de Tejada”, es dura mi historia, me duele recordar lo vivido, miro hacia adelante a partir de este paso que hemos dado junto a Nahuel, en mi familia costo, mi padre no me aceptó al principio, al poder superar esa circunstancia fue muy lindo el abrazo con mi padre, lo pude hacer antes que parta (se muera) causando un dolor su ausencia pero uno pudo acercarse a él, con mi madre ahora que regreso a Salta hemos conversado, provenimos de una familias humilde (escasos recursos) por eso no vino a mi casamiento, cuando nos instalemos en nuestra casa seguro vendrá y compartirá mi felicidad.”

CONSTRUIR EL FUTURO

Finalmente, afirmó: “Ahora tengo más fuerzas, me considero una luchadora, tengo un compañero a mi lado, mi marido que me sostiene, realmente puedo repetir que soy muy feliz…. Con ese sentimiento encaramos nuestro futuro.”