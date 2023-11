Flor Vigna y Lourdes Sánchez, cara a cara en Bailando 2023

La bailarina devenida en cantante pronunció: «Antes del Bailando me metiste en un quilombo. Si un compañero quiere bailar conmigo, no era tan raro. Vos te has metido con todas las mujeres del Bailando. Sos reconocida por todas tus peleas y discusiones».

VIDEO Así fue el tenso cara a cara de Flor Vigna y Lourdes Sánchez en el Bailando

La mujer del Chato siguió: «Vos tenés problemas de comprensión. Yo jamás lloré por eso, es más, si vos escuchás las notas ni siquiera te nombraba a vos. Dejá de mentir, sacate la careta. Vos sos reconocida por ser mala compañera. La única vez que me metí con mujeres fue para defenderme, no me metí en sus parejas ni nada. Vos tuviste quilombo con Laurita, Nicolás Cabré, Pedro Alfonso y Paula Chaves. Te metiste con mi familia. Me dijiste que era un puta. Tengo un hijo».

Vigna antes de abandonar el móvil y no por diva, dijo: «Estás inventando que soy mala compañera. Si te tenés que agachar porque a alguien le gusta pelear en el barro, te vas a manchar. A mí no me interesa estar en el barro. No me metí con tu familia. Cuando quieras voy y le digo a tu hijo: ‘mamá es una genia'».

Las bailarinas se encerraron en un camarín para conversar a solas, sin la presencia de la cámara.