Amenaza de bomba en Aeroparque: hubo al menos cuatro vuelos afectados

Al menos cuatro vuelos que estaban por despegar de Aeroparque se vieron afectados por una amenaza de bomba en el chat de Aeropuertos Argentina 2000. El incidente paralizó las operaciones durante casi dos horas.

Los aviones afectados son dos de Flybondi, uno de Aerolíneas Argentinas y el restante de Jet Smart.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la brigada antiexplosivos trabajaron en el lugar. Durante el operativo, los arribos fueron desviados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Luego de las 10.30, la zona de preembarque fue habilitada nuevamente.

Una pasajera contó que, cuando estaba por embarcar, las autoridades obligaron a evacuar la zona. Enseguida fueron paralizados todos los preembarques para revisar a los pasajeros.

«Fueron amenazas no específicas. Es decir, no apuntan a ningún vuelo en particular. Sabemos que ocurrieron otras dos amenazas también en Jet Smart y Flybondi. Al no ser sobre un vuelo en particular, la Policía de Seguridad Aeroportuaria va a desembarcar a todos los pasajeros que estaban en la zona de preembarque y los van a revisar a uno por uno. Los vuelos se van a demorar», explicó a TN una fuente de Aerolíneas Argentinas.

Los vuelos que fueron apuntados en la amenaza fueron el FB5060 de Fly Bondi, anunciado hacia Mendoza para las 9.45,;el AR1448 de Aerolíneas Argentinas que partía a las 10.40; el WJ3244 de Jet Smart, programado para las 11.45; y el FB5064, también de Fly Bondi, anunciado para las 15.05.

El último antecedente, hace apenas dos semanas

El 6 de octubre, también en Aeroparque, dos amenazas de bomba simultáneas recibidas en el call center de Aeropuertos Argentina 2000 forzaron la activación del protocolo antiexplosivos y las operaciones se vieron paralizadas.

Se trató de dos aeronaves de pasajeros, la 1245 de Aerolíneas Argentinas y la 8138 de LATAM. Ambos vuelos provenían desde el aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, Brasil.