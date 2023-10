Sin agua, luz, comida y en medio de bombardeos, millones de palestinos sufren el asedio de Israel en Gaza

El sangriento ataque a civiles por parte del grupo terrorista Hamas provocó la respuesta israelí con un “asedio total”. Esta decisión política, criticada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), dejó aislados a dos millones civiles en Gaza que aguardan, en medio de los bombardeos constantes, la apertura del corredor humanitario.

«Ni electricidad, ni comida, ni agua, ni gas». A esos faltantes impuestos por el gobierno israelí se le suma el miedo a morir, los comercios cerrados y los bombardeos constantes. Con los 260.000 desplazados, el resto de los habitantes de Gaza sobreviven a la sombra del desamparo y aferrados a una única esperanza: la apertura de un corredor humanitario que les permita alimentarse y vivir.

Dentro del territorio comprendido por Gaza, los barrios con instalaciones de Hamas y la Yihad Islámica intensificaron los preparativos para una invasión terrestre. La guerra en zonas urbanas -al estilo guerrillas- parece ser la modalidad que caracteriza masacre.

«Cualquier miembro de Hamas es hombre muerto», dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el sexto día de guerra. En su primer discurso formal con su gobierno de emergencia, formado el mismo día con Benny Gantz, uno de los principales líderes de la oposición, agregó: «Hamás es Daesh y vamos a aplastarlo y destruirlo, igual que el mundo destruyó a Daesh», tras calificar el ataque de «salvajada no vista desde el Holocausto».

Lo peor está por venir

Aquellos que pensaron que lo peor ya había pasado es porque no conocen la realidad que atraviesan los civiles en Gaza. Atrapado en territorio bélico, Ziad Medoukh pasa sus horas rodeado por su familia en un pequeño departamento donde sólo salen para buscar un poco de comida.

«La vida cotidiana es muy difícil porque los supermercados están cerrados», detalló el palestino, que enseña francés en las universidades del enclave. «Tenemos pequeñas tiendas en los barrios, pero no hay muchos alimentos. Dentro de dos o tres días, la situación será catastrófica para todos en Gaza», agregó en diálogo con la agencia francesa RFI.

Por otro lado, otro sobreviviente de Gaza, que prefiere mantener el anonimato, se mostró un poco más optimista ante la crisis: «Tenemos provisiones para varios días, para aguantar el asedio. Pero creo que todavía hay comida suficiente para aguantar unos meses en Gaza. Creo que hemos tenido cuidado de almacenar cantidades suficientes».

El miedo a morir

El pánico a perder la vida de un momento en Gaza se volvió palpable y cotidiano. En diálogo telefónico con la agencia francesa, otro sobreviviente describió una situación catastrófica y su temor por una invasión terrestre del ejército de Tsahal.

«Realmente nos tememos lo peor. He visto 16 episodios mortales como éste, y éste parece que será mucho más mortífero y duradero. No hay perspectivas de tregua. Hay una rabia comprensible en el lado israelí. Las imágenes me han horrorizado, pero era de esperar, porque Gaza se ha convertido en una olla a presión que al final va a explotar», expresó.

De abrirse un corredor humanitario el sobreviviente respondió que no duda en abandonar la Franja de Gaza con su familia. Una postura contraria expresó Ziad Medoukh, otro sobreviviente. «Hay una sensación de miedo, de pánico, de que esta situación se nos vaya de las manos», señaló. Y agregó: «Están junto a las ruinas de sus casas, pero creo que los palestinos están muy decididos a quedarse y no marcharse”.

El ansiado corredor humanitario

Agencias de las Naciones Unidas informaron que, por lo menos, 650.000 personas permanecen casi sin agua, mientras los hospitales de ese territorio palestino anunciaron que no pueden recibir más heridos. Por su parte, las fuerzas de rescate expresaron las dificultades que se les presenta para llegar a los lugares afectados, debido a la magnitud de la destrucción.

Al aislamiento total que atraviesa ese territorio se agrega que al menos 300.000 personas perdieron sus viviendas y fueron desplazadas hacia el sur del territorio.

El ansiado rescate de los sobrevivientes palestinos llegaría gracias a la intervención de Estados Unidos que aseguró que trabaja «activamente» con Israel y Egipto para establecer un corredor humanitario que permita la salida de civiles de la Franja de Gaza.

«Estados Unidos está preparado para actuar si cualquier actor hostil trata de escalar o engrandecer la guerra contra Israel», precisó el portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby.

Por su parte, el secretario de Estado de ese país, Anthony Blinken, señaló que el diálogo sobre los corredores humanitarios será un proceso complejo, a la vez que reafirmó un mensaje de apoyo total a Israel.