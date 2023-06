Caso Cecilia: «No tengo esperanzas de encontrar el cuerpo de mi hija», dijo la madre

«Ayer fue un día atípico porque nuestra abogada recibió presiones. La patota se está poniendo bastante brava. Por eso pido que Nación intervenga la provincia para garantizar la justicia independiente», dijo Gloria Romero, en una entrevista brindada a Debate Interior.

«La causa se está retrasando por falta de recursos técnicos, faltan peritos, perros, y pasan los días y no tenemos nada. Tuve ofrecimientos de peritos que van a trabajar gratis», agregó

«La gente está respondiendo ante tanta injusticia. No confío en la Justicia chaqueña. Hay que garantizar que la justicia sea independiente y Gendarmería o Policía Federal se hagan cargo», sostuvo Gloria

La mamá de Cecilia se refirió al cruce que tuvo con Ayelen Mazzina, Ministra de la Mujer de la Nación: «Me dijo que me correspondía 180 mil pesos. No cobré esa plata ni la voy a cobrar. Eso fue una bajeza. Mostró un ticket del subsidio. No vinculé la cuenta y no quiero esa plata. Mi hija no tiene precio»

«Es fácil saber que ésto fue una trampa y lo que querían es matarla. Todo fue premeditado. A mi abogada le dijeron que bajemos un cambio», agregó.

