ECO revirtió un concejal en Solari: Ingresa Lucas Aguerre

El miércoles, desde el Frente de Todos afirmaron que ganaron en Mariano I. Loza y lograron obtener la única banca de edil que estaba en juego. Sin embargo, ayer la apoderada de ECO + Vamos Corrientes, Graciela Rodríguez, informó que el oficialismo provincial reclamó el resultado y se les asignó el escaño. Por otra parte, desde Ganemos Corrientes pidieron que se vuelva a votar en 390 mesas por «presuntas irregularidades».

Continúa el escrutinio definitivo en el Palacio Legislativo. Las actividades se desarrollan con normalidad, pero hubo algunas particularidades en el interior provincial sobre los resultados. Al mismo tiempo, Ganemos Corrientes alzó el tono de la polémica por la cantidad de electores no consignados en las actas acudiendo a la Justicia.

Anoche se terminó el departamento de Monte de Caseros e ingresaron algunas urnas de San Luis del Palmar. «Vamos con buen ritmo. Seguramente, dependiendo de cómo terminemos hoy, podría finalizar el viernes a la noche o el sábado por la mañana», dijo a Radio Dos la senadora Rodríguez.

La apoderada, además, aclaró que durante el conteo provisorio no se subió a la plataforma oficial eleccionescorrientes2023.gob.ar la mitad de los sufragios de San Cosme, pero que están consignados en las actas. «Nos explicaron ayer y nos mostraron que aquellas actas que no están cargadas es porque la imagen que envió el Correo Argentino es muy confusa e ilegible. Entonces, antes de proceder a hacer una mala carga, prefirieron no cargar», aseguró la legisladora.

