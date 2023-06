Educación: El Gobierno de la provincia entregó netbooks a estudiantes del interior

El Gobierno de la Provincia de Corrientes a través del Ministerio de Educación, realizó este martes a la tarde, la?entrega?de?Netbooks?en el marco del Programa Incluir Futuro, a diferentes instituciones educativas de?San Carlos y Colonia Liebig. La ministra de Educación, Práxedes López, presidió los diferentes actos que se realizaron: la primera?entrega?de los dispositivos electrónicos tuvo lugar en el colegio secundario se San Carlos, luego las autoridades educativas se trasladaron al colegio Secundario «Antonio Baile» de Colonia Liebig, Departamento de Ituzaingó.

Acompañaron a la ministra de Educación en los diferentes actos de autoridades locales, intendente de San Carlos; Emilio Costaganna, intendenta de Colonia Liebig; Lorena Kowacz, subsecretario de Infraestructura Escolar; Emilio Breard, directora de Educación Privada; Alejandra Moncada, directora del Nivel Superior; Graciela Yaya, director del Nivel Secundario; Sergio Gutiérrez, presidenta del Consejo General de Educación; Silvina Rollet, director de Sistemas; Carlos Encina, rectores de los establecimientos educativos, docentes, alumnos.

La titular de la cartera educativa en los diferentes actos realizados, transmitió el saludo del gobernador, Gustavo Valdés y resaltó que le encomendó que no se detuviera la entrega de netbooks a cada estudiante de la provincia y distinguió que llevan entregadas más de 700 equipos digitales. Después, explicó el comienzo del programa Incluir Futuro: “Se inicia en la época de pandemia, cuando se nos hizo necesario la entrega de dispositivos electrónicos, porque no daba abasto llegar a cada alumno, el trabajo de los docentes fue fundamental. Junto con el Gobernador, nos dimos cuenta que como eje fundamental dentro de la política educativa era importante que nuestros estudiantes ingresantes al nivel secundario necesitaban una computadora pero que debía estar acompañada a un contenido educativo digital que ayudara en la trayectoria educativa, por ello desarrollamos plataformas digitales, EducaPlay y Corrientes Play en donde pueden encontrar contenido realizado por nuestros propios docentes, historia, geografía de nuestra provincia que anteriormente no estaban en nuestra currícula escolar pero que el gobernador pensó en algo que va a revolucionar la educación, plataformas digitales con contenidos de nuestra provincia para que sigan aprendiendo”, dijo y subrayó: “ Tenemos que promover la igualdad de condiciones y oportunidades para todos acortamos la brecha digital, tenemos un Gobernador comprometido por mejorar la calidad educativa, con una mirada activa para que cada objetivos que nos trazamos se cumpla en tiempo y forma”.

“Queridos alumnos, aprovechen esta herramienta digital que les permitirá reforzar su trayectoria escolar, la escuela es muy importante, no lo abandonen porque es el único lugar en donde se construye el futuro”, dijo.

Por su parte el intendente de San Carlos distinguió la importancia de las netbooks: “Es una herramienta fundamental para nuestros jóvenes, adquirir nuevos conocimientos a través de estos dispositivos digitales les permitirá formarse, pensando en el presente, pero también en el futuro “.

La intendenta de Colonia Liebig resaltó la presencia del Gobierno de la Provincia: “Hace unos días el gobernador, Valdés traía trabajo e inversión a nuestra localidad y hoy nos traen una herramienta fundamental para el futuro de nuestros jóvenes”.

Los establecimientos educativos que recibieron los dispositivos digitales fueron: Colegio Secundario de San Carlos (63). Colegio secundario «Antonio Baile»(52). Escuela Técnica «Eugenia Elma Moros» (56).

El programa Incluir Futuro, fue pensado y diseñado con la intención de que todos los estudiantes del nivel secundario reciban esta herramienta de estudio y de trabajo. Estos equipos tienen uno de los últimos procesadores, también cuatro gb de memoria, 200 gigas de almacenamiento y tienen la posibilidad de acceder a las aplicaciones específicas para distintas materias que se encuentran disponibles en EducaPlay y Corrientes Play.

