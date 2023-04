«Cacho» Garay en libertad tras ser detenido por violencia de género: «Mi mujer es alguien que hoy no conozco»

En ese marco, ya liberado, el cómico negó rotundamente haber cometido los hechos que se le acusan y sostuvo tener “la frente bien en alto”. «No puedo relacionar lo que dice, con la vida que nosotros llevábamos juntos. Ni en una borrachera podría haber cambiado tan abismalmente», expresó Garay en una entrevista.

¿Qué dijo «Cacho» Garay al recuperar la libertad?

No obstante, el humorista negó que haya tenido una discusión violenta con Verónica Macias Bracamonte, quien era su pareja y es la denunciante, y relató: «Bajamos la función porque me tenía que operar. Le comunico a ella el sábado a la noche y ella no quiso hacer la segunda función porque no se sentía bien. Yo tenía que viajar para hacerme los últimos estudios. Ella se quedó en el hotel de Carlos Paz, le hice una transferencia de dinero y el lunes me encuentro con eso».

Cabe destacar que según dijo, ambos estaban en habitaciones separadas porque ella había dicho que él la había amenazado.