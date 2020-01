A 15 días del inicio del Carnaval: Carlitos, el eslabón que falta para poner clima al carnaval

15 enero, 2020 192

El carnaval de Mercedes tiene un mártir al que se lo extraña y todavía no pudo tener reemplazo. Sí, falta Carlitos Domínguez para ponerle clima.

Algunos quizás ya no lo recuerden. Otros los deben tener tan presente, La radio Libertad al mediodía -en esta época- era un parlante en la casa de cada uno de los mercedeños. Si o sí se escuchaba al “Gigante” con su “Carnaval toda la vida” porque debíamos saber cuál era la polémica de la cual se iba a hablar toda la semana, en la calle, en el laburo, en las sedes, en los ensayos.

Esa voz, que como lo describí siempre, era la voz del Pueblo carnestolendo. Porque Carlitos Domíguez hacía el periodismo que particularmente a mí más me gusta. Le daba el micrófono al bailarín, a la bailarina, al carrocero, al soldador de espaldares, al colaborador de la Batería, al verdadero comparsero.

Muchas veces no comulgaba con los intereses de los dirigentes y se los hacía saber. Varios de ellos todavía siguen y el carnaval no avanzó ningún casillero como organización. Sí, pareciera que seguimos en la época en que Carlitos nos contaba esto en la radio.

Siguen los problemas de dinero en las instituciones, el carnaval corrió peligro de realización, probaron con un trasnochado de afuera que les mintió a los dirigentes, no volvió. Años atrás privatizaron un sector VIP, al ver que funcionó le corrieron del medio a quien hizo un buen trabajo, lo volvieron a empeorar. Saldrán a decir que ya están listos para salir, cuando aún no tienen ni siquiera el 20% de la comparsa lista. En fin, los temas son los mismos que Carlitos tocaba con polémicas. La diferencia es que a favor de los dirigentes, la Municipalidad le entrega este año más de medio millón de pesos en subsidio, como ocurre hace un par de años.

Nuestro querido y tan pasional carnaval está a punto de comenzar. Estamos en la recta final. A tan sólo 15 días de su estreno, pero un micrófono al mediodía hace tres años que no se prende y la compañía comparsera de todos los hogares ya no está y no encontrará un remplazante por no sé cuanto tiempo más. Carlitos es y será siempre “la Voz de mi Pueblo carnestolendo”.