Almeyda, del “nos hundieron mal” al “mejor River de la historia”

Almeyda habló como nunca del descenso de River en una nota con Líbero. El Pelado, sin pelos en la lengua, aseguró que el equipo fue perjudicado por la pelea Passarella-Grondona y, a pesar de que las cosas no terminaron bien con el Kaiser, valoró la chance que le dio para iniciar su carrera como técnico al mando del Millo, al que devolvió a Primera una temporada después.

El actual entrenador de San Jose Earthquakes en la MLS se había retirado del fútbol cuando se puso a disposición de River para poner el hombro en el momento más delicado. “Tenía que cerrar mi ciclo de jugador, que terminó horrible. Lo mío era amor, no huevos. Era amor de verdad por la camiseta. Cuando volví a jugar a los 35 años les dije que no me pagaran, pero no existía eso, entonces tenía el sueldo mínimo. Fue el amor, la pasión, la bronca, porque yo sé por qué nos fuimos a la B…”, arrancó el Pelado.