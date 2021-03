Lo multaron con 40 “lucas” porque su gallo cantaba todas las madrugadas

10 marzo, 2021 229

La ins贸lita demanda ocurri贸 en la localidad bonaerense de Coronel Pringles, a pocos kil贸metros de la ciudad de Bah铆a Blanca, luego de que los vecinos se quejaran ante el municipio por los聽“ruidos molestos”聽que hac铆a el animal.

Un hombre fue denunciado por sus vecinos en la localidad de Coronel Pringles, por聽鈥渞uidos molestos鈥, ya que聽su gallo cantaba todas las madrugadas, impiendo que las dem谩s personas puedan conciliar聽el sue帽o, seg煤n inform贸 el portal聽La Br煤jula, de esa ciudad bonaerense.

Tras las quejas presentadas al organismo municipal, el hombre聽deber谩 pagar una multa de 40 mil pesos聽,impuesta por un juez de faltas.

El hombre denunciado, llamado聽Vicente Castellucci, consider贸聽鈥渆xcesiva鈥聽la multa que le labraron.聽鈥淣o la voy a pagar鈥, remarc贸 Castellucci, quien admiti贸 que no sabe聽qu茅 har谩聽el municipio, tras su聽negaci贸n聽a pagar la multa.聽“El gallo muere conmigo鈥, sostuvo.

鈥淟e dije que lo conservaba porque no ten铆a despertador, lo tom茅 a broma, no me parec铆a algo serio鈥, relat贸聽el hombre multado, al canal 7 de Bah铆a Blanca cuando un vecino se quej贸 por primera vez.

En ese sentido,聽Castellucci聽cont贸 que recibi贸 quejas de m谩s de 10 vecinos a lo largo de los a帽os y que, incluso, uno le propuso que聽鈥渓e tapara la cabeza al gallo para que no cantara鈥.聽“Es una cosa de locos, no puedo hacerle eso鈥, protest贸.