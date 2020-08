La Policía secuestró la pelota de fútbol para evitar que siga un torneo clandestino

18 agosto, 2020 43

Ocurrió el pasado sábado en una chacra de la zona norte de la ciudad. Al propietario del lugar se le iniciaron actuaciones judiciales quién manifestó que invitó “solo a unos pocos pero el lugar se colmó”.

Personal policial que se hallaba de recorrida por zona rural más precisamente por ex Ruta 14 en la primera sección chacra Norte de Curuzú Cuatià. Tras tomarse conocimiento que en un domicilio se reunían varias personas con el fin de jugar al fútbol de manera clandestina.

Luego de varias recorridas por los caminos aledaños personal policial observó un grupo de personas y varios equipos para jugar al fútbol, por ello accedieron al lugar.

Luego, solicitaron la presencia del propietario de la vivienda a quién se lo identificó y se le preguntó si estaba en conocimiento de que estaba prohibido jugar al fútbol por cuestiones de público conocimiento con respecto a la pandemia Covid-19.

Este respondió que solamente invitó a unas pocas personas pero que evidentemente acudieron más de la cuenta, por tal motivo se procedió al secuestro preventivo de una (01) balón de fútbol y se dieron inicio a actuaciones de Oficio por Sup. Infracción Al Art. 66° C. F. P. C. “Inobservancia de medidas de seguridad dictada por autoridad competente”.