¿Qué dijo Alayes de la posibilidad de sumar a Tevez?

En medio de la incertidumbre por el futuro de Carlos Tevez, que por momentos parece estar cerca de Boca y en otros, alejarse más que nunca, el nombre de Carlitos comenzó a sonar con fuerza en otro club de Primera. Es que, por su gran relación con Juan Sebastián Verón, rápidamente se empezó a barajar la posibilidad de que el Apache patee el tablero, meta un cambio de frente y se sume al Estudiantes de la Brujita. De hecho, Marcos Rojo, hace sólo uno días, también le abrió la puerta a esa posibilidad.

Sin embargo, el encargado de poner paños fríos y de cortar con los rumores fue Agustín Alayes, director deportivo del Pincha, quien se refirió al tema y no se mostró muy optimista: “Veo muy difícil lo de Tevez. Hasta hoy no hay nada formal. Interesa, pero aún no se hizo ninguna oferta”

Además, con respecto al mercado de pases, Alayes también dio detalles sobre otro de los nombres que está haciendo ruido por La Plata: Christian Cueva. “Por Cueva el interés concreto lo tuvimos en otros mercados. Es cierto que hubo charlas en estos días, pero no hicimos ninguna oferta hasta ahora“, aseguró con respecto al supuesto interés sobre el jugador que integró numerosas veces el plantel de la selección peruana.