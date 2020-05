Ricardo Colombi “Todos estamos llamados a redefinir el destino del país”

30 mayo, 2020 12

Fue la primera charla abierta bajo modalidad online que mantuvo el líder partidario de la UCR Corrientes con pares provinciales, militancia y público en general en este tiempo de pandemia. La iniciativa estuvo a cargo de los jóvenes del Movimiento Illia de la provincia de Corrientes. El e-meeting convocó alrededor de 350 asistentes del arco radical y de las distintas fuerzas políticas de Corrientes, con presencia de representantes radicales de las provincias de La Pampa y Misiones.

“La importancia de los partidos políticos en tiempos de emergencia” fue la temática que dio marco a este destacado encuentro político-virtual que tuvo como orador central al presidente de la Unión Cívica Radical de Corrientes y senador provincial, doctor Horacio Ricardo Colombi.

En su introducción, el líder partidario se refirió a la responsabilidad que debe mantener ante cualquier crisis que se plantee. “Las fuerzas políticas, fundamentalmente la oposición -que nosotros a nivel nacional integramos- hemos tomado una actitud seria y responsable acompañando las decisiones fundamentales tomadas por el gobierno nacional”.

Destacó en este contexto, que resulta fundamental “comenzar a buscar el camino en este hilo muy fino que separa la salud de la economía en relación a esta pandemia; los partidos políticos debemos trabajar en propuestas muy claras en los tres poderes del Estado” dijo Colombi. Habló además de la necesidad de realizar reformas estructurales a nivel nacional, provincial, municipal como así también en los tres poderes “cambios que serían buenos lleguen como hecho colateral y positivo de la mano de la postpandemia” remarcó. “Si nos planteamos esa hoja de ruta fundamental –más allá de los esfuerzos invertidos a nivel sanitario con relación a la pandemia hoy- debemos tomar en cuenta que sin actividad económica no nos vamos a recuperar” por lo que sugirió comenzar a pensar en decisiones que tengan en cuenta la economía, la producción y el trabajo, sin dejar de actuar responsablemente frente a la pandemia.

Reforma tributaria y laboral, la coparticipación federal,

la salud y la educación

Sobre éstos ejes, el senador provincial manifestó “creo que ha llegado el momento de armar una agenda de 5/10 puntos entre las fuerzas políticas con representación legislativa en los tres niveles de gobierno, ante el alto grado de incertidumbre que vivimos actualmente. Considero necesario iniciar con la implementación de reformas estructurales que nos permitirá tener un país mucho más federal e integrativo con mucha mejores condiciones de trabajo y desarrollo” subrayó.

Colombi se refirió además a la necesidad de encarar una reforma tributaria, a sabiendas de que Argentina es un país con alta presión impositiva “todos decimos que hay que bajar los impuestos, pero la frazada es corta, entonces cómo hacemos para bajar los impuestos sin perjudicar la inversión en otras áreas? … y muy pegadito a esto está la reforma laboral que indudablemente también tiene su incidencia directa, porque sin reforma laboral no hay forma de producir trabajo.

Debemos rever la coparticipación federal prevista en la reforma de la Constitución en 1994 “creo que ha llegado el momento de definir con claridad la distribución de los recursos de nación, provincias y municipios, y si no hacemos esto, vamos a perder una gran oportunidad” remarcó.

Otro tema que destacó como fundamental para avanzar, tiene que ver con una reforma que comprenda las cuestiones de las responsabilidades en salud y la educación que actualmente se encuentran en manos de las provincias “no nos olvidemos que cuando se transfirieron las escuelas nacionales a las provincias en el año 1996 se hizo con el presupuesto de ese momento; hoy tenemos 20 veces más escuelas en comparación a aquel año con un presupuesto limitado, lo que repercute sin dudas en la calidad de nuestra educación, por lo que se torna necesario rediscutir la distribución de recursos”. Remarcó que es la sociedad misma la que exige a la política cumplir con éstas cuestiones, como así también con la crisis sanitaria de este tiempo “debemos asumir la responsabilidad y las obligaciones que tenemos como partido político y como actores importantes de la vida democrática. Debemos asumir también que nosotros como país no estamos bien –y lo decimos con total honestidad intelectual- por lo que debemos actuar responsable y colectivamente para salir adelante… podemos compartir o no las decisiones del gobierno nacional, pero no por eso adoptar una posición demagógica de destruir, sino más bien lo hacemos desde una posición constructiva, seria, objetiva y responsable. Esa es la tarea que nos cabe a todos los actores de la comunidad”.

El interior provincial, la nefasta reforma

a los jubilados y el importante rol de los jóvenes

El presidente de la UCR Corrientes instó en su discurso a los dirigentes y militantes de todas las fuerzas políticas correntinas a hacer un llamado a la reflexión para hacer ver el modo en el que se vive actualmente en los municipios del interior de la provincia “hay muchas actitudes “perjudiciales y autoritarias” de las autoridades que no permiten la circulación y la normalidad controlada en los municipios del interior correntino –remarcó- y esto también es parte de la responsabilidad de los actores políticos municipales… hoy algunas ciudades están sitiadas y esto se tiene que flexibilizar; la actividad económica se debe reactivar porque es fundamental para la vida de los pueblos y ciudades de nuestro interior, dijo Colombi.

En otro párrafo del encuentro virtual, el referente radical correntino dijo que esta pandemia “está tapando muchas cosas, entre ellas, la relación de Argentina con el mundo y el Mercosur, la cuestión económica, las relaciones comerciales y el problema de los jubilados “hoy el aumento que deberían estar percibiendo los jubilados –sin la reforma implementada por este gobierno en diciembre de 2019- debería ser 15 o 20 veces más beneficioso que el actual gracias a la reforma previsional instaurada por Macri (que cuando se la trató casi incendiaron el país)… la reforma de diciembre de 2019 fue nefasta para los jubilados y pensionados y es nuestro deber también hacer comprender a toda la sociedad entera el grave daño causado” subrayó.

No es de extrañar escuchar la arenga del doctor Colombi para con la joven militancia radical, y éste encuentro no fue la excepción “ustedes tienen una función muy importante en esto de salir adelante, y lo digo no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde lo social y lo político. Quienes tenemos un poquito más de experiencia, nos toca acompañar en esta construcción”.

Expresó a su vez que desde el punto de vista político hay que sentarse a rediseñar el modelo de país, de provincia y de municipio que queremos “y ésto no es acción ni tarea de una sola persona, un gobernador, intendente o dirigente… es tarea del pueblo argentino. Y nosotros como parte integrante tenemos que hacer el esfuerzo para dejar un camino mucho mejor que el que nosotros estamos transitando”.

“El país después de esta pandemia –independientemente de quién gobierne- debe tener un programa que cuente con la colaboración de todo el pueblo argentino, en un programa en el que coincidamos en 10 puntos de base y con eso ir hacia delante, sentenció el líder radical nacido en Mercedes. Y como siempre digo, vivir en la Argentina es lo mejor… debemos valorarnos nosotros y, haciendo uso de nuestras potencialidades e inteligencia, tratar de aportar nuestro granito de arena para que se entienda que los 45 millones de argentinos somos importantes para lo que se viene, es necesario que se entienda que todos estamos llamados a redefinir el destino del país”.