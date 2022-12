Desapareció unas horas: la mamá cree que fue el Pombero y según el niño fue el capitán América

«Una mañana temprano, mi hijo no fue a jardín porque no tenía clases, se levantó, y se fue a la casa de mi hermana, que vive cerca de mi casa y desde ese momento desapareció totalmente. Yo tengo una carnicería, y justo ese día bajaba faena; después volví a mi casa, para darle la leche a mi hijo y no lo encontré, me dijo mi otra hermana que se había ido a la casa de la tía, y me fui a la casa de ella y no estaba», recordó Mariela, quien en abril pasado contó la historia en Radio Dos, y la información tuvo una repercusión inédita.

«Desde ese momento empezamos a buscarlo por todos lados, por la casa de mi hermana, por el barrio, como vivimos en el campo fuimos a todos los rincones, preguntamos a los vecinos si lo vieron, pero nadie lo había visto», agregó

Al mismo tiempo, Mariela, describió: «llamé a mi hermano que es policía, pedí un móvil porque Sebastián se perdió, vinieron con los Bomberos Voluntarios y una ambulancia, después de algunas horas una amiga docente me dijo que lo vio en la laguna seca de la escuela rural donde ella trabaja».

En ese mismo sentido, la mamá de Sebastián, comentó: «fuimos hasta el lugar, y le encontramos con una señora Gladys Arguello, que tiene un campo cercano a la laguna, ella escuchó que un perro ladraba imparable, se acercó y vio que era Sebastián. Se sacó las botas, se metió al agua, pero no podía sacarle a él ‘era como que algo le llevaba hacia adentro’ me dijo, y el perro le tenía la capucha del buzo que tenía puesto».

Y agregó: «los bomberos se metieron al agua cuando llegaron, le pudieron sacar, y Sebastián le dijo mi nombre, y ahí me llamaron».

