Últimos días para acceder al Plan Corrientes Sostiene Familias y aliviar el pago de tarjetas de crédito

El Banco de Corrientes recuerda que continúa vigente el Plan Corrientes Sostiene Familias, una iniciativa presentada junto al Gobierno de Corrientes, pensada para acompañar a las familias correntinas y brindarles mayor previsibilidad en la administración de sus finanzas personales.

A través de este plan, los clientes pueden reorganizar la deuda de su tarjeta de crédito de manera más flexible y cómoda, accediendo a condiciones especiales que permiten ordenar los gastos y aliviar el flujo mensual.

Entre los principales beneficios, el Plan Corrientes Sostiene Familias abarca deudas desde $100.000; planes de 6 o 12 cuotas fijas y una tasa especial, con una reducción de 29 puntos.

La propuesta sigue vigente hasta el jueves 16 de abril, por lo que representa una oportunidad para quienes buscan mayor tranquilidad y previsibilidad en el manejo de sus compromisos financieros.

Cómo solicitar el beneficio

La gestión es simple y rápida. Los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

0800 444 0160 – Contact Center del Banco de Corrientes

011 4379 3419 – Centro de Servicios Visa

La atención se realiza de lunes a viernes, de 9 a 21 h.

Con este tipo de iniciativas, el Banco de Corrientes reafirma su compromiso de acompañar a las familias en cada etapa, acercando soluciones concretas que contribuyen a una mejor organización financiera.