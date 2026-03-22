Tragedia en la Ruta 12: dos misioneros murieron tras un choque en Corrientes

El siniestro ocurrió durante la tarde del sábado a la altura del kilómetro 1319, en San Borjita, y tuvo como protagonistas a dos vehículos. Como resultado del impacto, una pareja oriunda de Oberá, identificada como Andres Herculano Alvez Correa y Estela Mari Espindola, perdió la vida, mientras que otras cuatro personas resultaron con lesiones, una de ellas de carácter grave

Un siniestro vial con consecuencias fatales sacudió la tarde de este sábado en la zona de San Borjita, sobre la Ruta Nacional 12, en Corrientes, a unos seis kilómetros antes del límite interprovincial (El Arco), donde dos personas oriundas de Misiones perdieron la vida y otras resultaron con heridas de distinta consideración.

El hecho se registró alrededor de las 18, a la altura del kilómetro 1319, en un tramo donde, por causas que aún se investigan, colisionaron dos vehículos que circulaban por la zona. Según las primeras averiguaciones, uno de los rodados involucrados fue un Peugeot en el que viajaban un hombre una mujer, ambos con domicilio en Oberá, quienes fallecieron como consecuencia del impacto.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Andres Herculano Alvez Correa y Estela Mari Espindola de 54 y 56 años respectivamente.

En el otro vehículo, un Toyota Yaris, se desplazaban cuatro personas. A raíz del choque, una de ellas sufrió lesiones de gravedad y debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud cercano, mientras que los restantes ocupantes presentaron heridas de diversa consideración.

Tras el episodio, se desplegó un operativo en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito en la zona, que se vio afectado durante varias horas. En paralelo, se realizaron las pericias correspondientes para tratar de establecer cómo se produjo la colisión.