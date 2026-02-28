Comunican el Calendario Impositivo 2026

El Gobierno Municipal de Mercedes comunica el Calendario Impositivo 2026, establecido por la Dirección de Rentas.

Se recuerdan los vencimientos correspondientes :

Patente Automotor Tasas Municipales Impuesto Inmobiliario Actividades Comerciales

Recordamos los lugares habilitados para el pago, con el objetivo de descomprimir la atención y brindar un servicio más ágil:

• TESORERÍA MUNICIPAL Sarmiento 650 • OFICINA DE RECAUDACIÓN José María Gómez 647

Horario de atención: 07:00 a 13:00 hs.