Locales
Comunican el Calendario Impositivo 2026
El Gobierno Municipal de Mercedes comunica el Calendario Impositivo 2026, establecido por la Dirección de Rentas.
Se recuerdan los vencimientos correspondientes :
Patente Automotor
Tasas Municipales
Impuesto Inmobiliario
Actividades Comerciales
Recordamos los lugares habilitados para el pago, con el objetivo de descomprimir la atención y brindar un servicio más ágil:
• TESORERÍA MUNICIPAL Sarmiento 650
• OFICINA DE RECAUDACIÓN José María Gómez 647
Horario de atención: 07:00 a 13:00 hs.
Se invita al público en general a cumplir con sus obligaciones dentro de los plazos establecidos.