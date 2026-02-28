Locales

Comunican el Calendario Impositivo 2026

El Gobierno Municipal de Mercedes comunica el Calendario Impositivo 2026, establecido por la Dirección de Rentas.
Se recuerdan los vencimientos correspondientes :
 Patente Automotor
 Tasas Municipales
 Impuesto Inmobiliario
 Actividades Comerciales
 Recordamos los lugares habilitados para el pago, con el objetivo de descomprimir la atención y brindar un servicio más ágil:
• TESORERÍA MUNICIPAL Sarmiento 650
• OFICINA DE RECAUDACIÓN José María Gómez 647
🕖 Horario de atención: 07:00 a 13:00 hs.
Se invita al público en general a cumplir con sus obligaciones dentro de los plazos establecidos.
