Locales

Avanza la ampliación en el Cementerio Local

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 28/02/2026
0 41 Menos de un minuto
Se llevó adelante la apertura de sobres para la construcción de nuevos nichos en el Cementerio Local, una obra que permitirá seguir dando respuesta a una demanda necesaria para la comunidad.
Participaron del acto el Viceintendente Martín Díaz, el Secretario de Gobierno Pablo Romero y el Director de Obras Privadas, Arq. Joaquín Lorenzatto.
Desde el Municipio se continúa trabajando con planificación y compromiso en cada obra que mejora los servicios para la ciudad.
Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 28/02/2026
0 41 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Comunican el Calendario Impositivo 2026

28/02/2026

Liga Argentina: Comunicaciones recuperó la sonrisa en casa

28/02/2026

Comunicaciones regresa a Mercedes con la necesidad de recuperarse

26/02/2026

Edicto: Convocatoria de herederos y acreedores en la sucesión de Lucio Monzón

26/02/2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba