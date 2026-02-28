Locales
Avanza la ampliación en el Cementerio Local
Se llevó adelante la apertura de sobres para la construcción de nuevos nichos en el Cementerio Local, una obra que permitirá seguir dando respuesta a una demanda necesaria para la comunidad.
Participaron del acto el Viceintendente Martín Díaz, el Secretario de Gobierno Pablo Romero y el Director de Obras Privadas, Arq. Joaquín Lorenzatto.
Desde el Municipio se continúa trabajando con planificación y compromiso en cada obra que mejora los servicios para la ciudad.