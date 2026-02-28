DESTACADO

El gobernador Juan Pablo Valdés dará su primer discurso ante la Asamblea Legislativa en una Apertura de sesiones ordinarias

Este domingo 1 de marzo, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés dejará oficialmente abiertas las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un mensaje, dando cuenta así a los senadores y diputados en el recinto del Palacio legislativo sobre el estado de la Administración pública y las metas trazadas para este año 2026 en su gestión, siendo su primer acto institucional de esta índole. Se iniciará a las 9:30 y se transmitirá en vivo desde redes oficiales.

El Orden del día para la ocasión es el siguiente: 1) Constatación del Quórum. 2) Izamiento del Pabellón Nacional y Provincial. 3) Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea Legislativa de fecha 10 de diciembre de 2025. 4) Lectura de la Resolución Nº 0321, de fecha 18/02/2026, suscripta por el Señor Presidente del Honorable Senado en ejercicio de la Presidencia de la Asamblea Legislativa. 5) Conformación de las Comisiones de Interior y Exterior. 6) Entonación del Himno Nacional Argentino. 7) Mensaje del Señor Gobernador de la Provincia de Corrientes, sobre el estado de la Administración. 8) Inauguración del Período Ordinario de Sesiones correspondiente al año 2026. 9) Arrío del Pabellón Nacional y Provincial.

