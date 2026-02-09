Ellos son los tres mineros que ya fueron identificados tras el secuestro de 10 trabajadores en Sinaloa

“Estamos en búsqueda, todas las instituciones del gabinete de seguridad, y ya estamos participando también en la investigación […] En esta área opera una célula de Los Chapitos, tenemos identificado a uno de los líderes y estamos en su búsqueda», son parte de las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sobre el caso del secuestro de 10 trabajadores mineros en Sinaloa.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) informó el de febrero que uno de los cuerpos hallados por las autoridades sería de uno de los mineros que trabajaba en Concordia.

Los mineros identificados

Fue hasta el 8 de febrero que comenzaron a surgir reportes sobre la identidad de por lo menos tres personas que aparecen en la lista de los trabajadores secuestrados, se trata de dos hombres originarios de Zacatecas.

El primer caso es el de José Ángel Hernández Vélez, quien es originario de Cañitas Felipe Pescador, Zacatecas.

Un geólogo entre los hombres identificados

Poco después de que fue reportada la identificación del primer minero, los reportes indicaron que el segundo sería José Manuel Castañeda Hernández.

Dichos sujeto contaba con un lunar ubicado en la comisura del labio derecho y otro lunar en el ojo derecho, además de una cicatriz en la frente. De igual manera, tenía una iguana tatuada en la mano derecha y en la izquierda una cruz.

“Se le vio por última vez en la Colonia Centro, perteneciente al municipio de Concordia, Sinaloa», detalla el reporte de brusquedad.

El hallazgo sin vida del segundo trabajador de origen zacatecano fue Ignacio Aurelio Salazar Flores. La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre confirmó a través de su cuenta de X la muerte de dicho hombre y publicó una foto del minero.

Poco antes de las 7:00 de la noche del 8 de febrero, la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) publicó una imagen con la que lamenta la muerte del hombre que se desempeñaba como ingeniero.

La no localización de los trabajadores ocurrió desde el 23 de enero, incluso la empresa canadiense Vizsla Silver confirmó el secuestro de 10 personas en Concordia.

Hasta el momento de la edición de esta nota ninguna autoridad había compartido un posicionamiento o detalles sobre los cuerpos hallados en Sinaloa, lo anterior a pesar de que tras el informe de la FGR, los colectivos de búsqueda Sabuesos Guerreras, A.C. y Por las voces sin justicia A.C. exigieron la publicación de datos sobre los hallazgos en Sinaloa.

“La incertidumbre es una forma de tortura, las familias necesitan saber qué se está encontrando para identificar posibles señales de sus tesoros”, se puede leer en uno de los posicionamientos.