Detuvieron a un hombre que atacó a su novia y le cortó los dedos con un machete

El hecho ocurrió el viernes 31 de octubre, cuando el agresor habría reaccionado violentamente al ver los «me gusta» que recibió una publicación de la joven en internet.

De acuerdo con la Policía Civil, la pareja comenzó a discutir luego de que el hombre acusara a su novia de «querer llamar la atención» de otras personas. Al decidir marcharse de la vivienda, la víctima fue amenazada con un machete.

En medio del pánico, intentó refugiarse en una habitación con ayuda de su hermana, quien trató de impedir el ingreso del agresor.

El atacante derribó la puerta y comenzó a golpearla. En su intento por defenderse, la joven sufrió la amputación de dos dedos y un fuerte traumatismo craneoencefálico.

Fue rescatada por los vecinos y trasladada de urgencia al Hospital da Providência, donde permanece internada en la unidad de cuidados intensivos. Su hermana también resultó herida, aunque logró escapar antes de que las lesiones fueran más graves.

La investigadora Luana Lopes, responsable de la causa, confirmó que el agresor «ya tenía antecedentes de violencia». Según explicó, «una exnovia incluso se fue de la ciudad tras recibir amenazas y agresiones por parte del mismo hombre».

El acusado fue arrestado en flagrancia y enfrentará cargos por intento de femicidio, amenazas y lesiones.

El caso vuelve a exponer la gravedad de los episodios de violencia de género ligados al control, los celos y el comportamiento posesivo, muchas veces exacerbados por la interacción en redes sociales.

Fuente: Misiones Online