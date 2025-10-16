Transición: Gauto y Cemborain continuaron las recorridas este jueves

Este jueves por la mañana la señora Intendente Juanita Gauto junto al Intendente electo Victor Cemborain continuaron la recorrida; en el transcurso de la transición del poder ejecutivo que se hará efectivo este 10 de diciembre próximo, según lo dicta la Carta Orgánica Municipal.

En esta oportunidad ambos estuvieron acompañados por parte de los equipos de trabajo con quienes visitaron sectores de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos