Allanamientos contra banda de motochorros en Mercedes

Como saldo de un megadespliegue demoraron a cuatro sospechosos, recuperaron dos motocicletas sustraídas, una de las cuales estaba completamente desarmada, y otras tres usadas para perpetrar los ilícitos.

Datos brindados a época puntualizan que el domingo a la madrugada, al menos dos sujetos movilizados en una moto 110 sustrajeron un vehículo similar, marca Gilera, en el centro de la ciudad.

Ese día, pero a la tarde ocurrió el robo de una Zanella 110 en inmediaciones al hospital Las Mercedes y a la vez el arrebato de un teléfono celular a un menor de edad bajo la modalidad motochorros.

La pesquisa en la que trabajaron efectivos de las comisarías Primera, Segunda y Tercera, junto a la División de Investigación Criminal y la Unidad Fiscal, condujeron a identificar a los sospechosos.

Los detectives analizaron cámaras de seguridad que permitieron orientar la búsqueda de los autores de la seguidilla de ilícitos en el barrio Noroeste.

Con el acompañamiento de la Comisaría de la Mujer y el Menor, el Grupo Táctico Operacional irrumpieron en al menos cuatro domicilios.

Entre 15 y las 20:30 del martes revisaron los inmuebles donde secuestraron moto partes de una motocicleta Motomel Blitz 110 y de una Zanella ZB 110.

Aparte, hallaron una Gilera VC 150 con un carrito, una moto Cerro 150 y una Motomel 110. Sobre estos vehículos precisaron que, aparentemente, fueron los utilizados para cometer los delitos investigados.