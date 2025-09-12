Liga Argentina: Comunicaciones renueva su plantel

Comunicaciones de Mercedes avanza en la conformación de su equipo para la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol, con una decisión clara: no repetirá a ninguno de los jugadores que integraron el plantel anterior.

El nuevo proyecto deportivo está bajo la conducción del flamante entrenador Ignacio Barzanti y el mánager Facundo Giorgi, con el respaldo de la dirigencia aurinegra. La apuesta es conformar un plantel largo, dinámico y con proyección, combinando juventud con la experiencia necesaria para afrontar la competencia.

La pretemporada del equipo se iniciará el lunes 22 de septiembre.

Entre las incorporaciones confirmadas por estas horas se encuentra Lucas Machuca que nació Córdoba el 7 de enero de 1992. Viene de jugar en San Lorenzo en la temporada anterior de la Liga Nacional de Básquet. Allí promedió 8 puntos, 2,6 rebotes y 2,3 asistencias. Cuenta con una amplia trayectoria en el básquet argentino, con pasos por equipos como Atenas de Córdoba, Corinthians de Brasil e Hispano.

Otro es Tomás Allende, nacido en San Miguel de Tucumán el 25 de octubre de 2002. Allende viene de jugar en Argentino de Junín, donde promedió 8,2 puntos, 4 rebotes y 1,1 asistencias. Con pasos previos por Quimsa de Santiago del Estero, Ameghino de Villa María, Independiente BBC, Independiente de General Pico, Racing de Chivilcoy. Actualmente, juega en San Antonio Gold de Ecuador.

En tanto, el equipo mercedeño se aseguró el regreso de Agustín Bruner, quien ocupará la ficha U21. Nacido en Chaco y formado en el club, Bruner viene de cumplir una buena temporada en Villa San Martín en la Liga Argentina. Ya había sido parte del equipo mercedeño en la Liga de Desarrollo 2023/24, donde dejó una grata impresión.

En esta edición, la Liga Argentina de Básquetbol verá ampliada su cantidad de equipos a 34 (17 por Conferencia), siendo las caras nuevas Hindú Club de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya y Huracán de Las Heras, además de los ascendidos desde la Liga Federal de Básquetbol: Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula de Gálvez.