Operativos en Mercedes: secuestraron ocho motocicletas

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría Primera, el Grupo Táctico Operacional (GTO) y la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC), con la colaboración de otras dependencias policiales.

Como resultado, se procedió al secuestro de ocho motocicletas de distintas cilindradas, debido a falta de documentación, ausencia de medidas de seguridad y conducción peligrosa.

Estas acciones son en respuesta a la demanda de la sociedad mercedeña, que reclama mayor control en materia de tránsito y seguridad.