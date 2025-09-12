Locales

Operativos en Mercedes: secuestraron ocho motocicletas

En el marco de tareas de prevención y seguridad ciudadana, este miércoles se llevaron a cabo operativos relámpagos y recorridas de control en distintos sectores de la jurisdicción de la Comisaría Primera de Mercedes.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 12/09/2025
0 38 Menos de un minuto

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría Primera, el Grupo Táctico Operacional (GTO) y la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC), con la colaboración de otras dependencias policiales.

Como resultado, se procedió al secuestro de ocho motocicletas de distintas cilindradas, debido a falta de documentación, ausencia de medidas de seguridad y conducción peligrosa.

Estas acciones son en respuesta a la demanda de la sociedad mercedeña, que reclama mayor control en materia de tránsito y seguridad.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 12/09/2025
0 38 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Escuela N° 83 celebra 131 Años con Reinauguración de biblioteca y eventos especiales

12/09/2025

Liga Argentina: Comunicaciones renueva su plantel

12/09/2025

Viernes con cortes de luz en Mercedes

12/09/2025

Abren inscripción para Taller Recreativo para niños

10/09/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba