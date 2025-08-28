Camionero Mercedeño sufre grave accidente de transito en ruta nacional

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 7 de la Ruta Nacional 174, hasta donde concurrió personal del Control Vial. Chocaron, en forma frontal, un camión Scania (que circulaba en dirección de Victoria hacia Rosario), y un vehículo Citröen Berlingo (que lo hacía en sentido contrario).

Uno de los heridos, identificado como Mario Ramon Villalba (conductor del Citröen Berlingo), de 36 años, domiciliado en Rosario, ingresó semi inconsciente al hospital de Granadero Baigorria, mientras que el conductor del camión, Matías Rafael Jurado, domiciliado en Mercedes, Corrientes, llegó inconsciente con una grave lesión cerebral.

Entrada la mañana de este jueves, Vialidad Nacional informó a El Entre Ríos que se realiza tránsito asistido en RN174 (KM 7 sentido Victoria-Rosario) luego de que fuera interrumpido por el mencionado accidente acontecido en la madrugada.

Desde el momento del incidente, personal de Vialidad Nacional trabaja en el lugar en forma conjunta con la Gendarmería Nacional y otras fuerzas de seguridad como la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.