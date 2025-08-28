Valdés inauguró la refacción integral de la sucursal del Banco de Corrientes en Ituzaingó

Con una obra que combina vanguardia y confort, la sucursal del BanCo en Ituzaingó reabre

sus puertas con un espacio renovado íntegramente con diseño moderno y un nuevo modelo

de atención pensado para mejorar la experiencia de cada cliente.

El Banco de Corrientes presentó este miércoles 27 de agosto su renovada sucursal

Ituzaingó, tras una refacción integral que transformó por completo su histórica casa en la

ciudad. La obra, que abarca más de 800 m² entre espacios cubiertos y descubiertos, marca

un nuevo hito en el plan de modernización y expansión regional de la entidad, que continúa

modernizando su red para ofrecer un servicio ágil, cómodo y cercano.

El acto inaugural estuvo encabezado por el gobernador Gustavo Valdés, la presidente del

Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, y el intendente municipal, Juan Pablo Valdés.

Participaron también el viceintendente local, Emilio Nicolás; ministros del Poder Ejecutivo

Provincial; miembros del Directorio y colaboradores de la entidad financiera correntina;

autoridades nacionales, provinciales y locales; empresarios y clientes.

El Gobernador Valdés destacó la solidez del Banco de Corrientes, la gestión y el accionar

de la histórica entidad financiera con el fin de apostar por el desarrollo de Corrientes como

instrumento crediticio, como agente de pagos, como un servicio a la comunidad que “saca

de la desigualdad y la brecha de oportunidades a la gente”. “Tenemos un cajero automático

del Banco de Corrientes en el 100% de las ciudades”, aseguró.

También resaltó el trabajo de la banca pública como agente del Estado, que busca “devolver

la esperanza a los correntinos”. “El Banco se consolida como instrumento necesario,

vital, para que nosotros nos desarrollemos”, concluyó y felicitó a autoridades y

colaboradores de la entidad por los hitos alcanzados a lo largo de estos años y por el

esfuerzo en pos de “construir futuro”.

Por su parte, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, se mostró agradecido con el

trabajo mancomunado del BanCo con la Municipalidad durante su gestión por “acompañar a

los ituzaingueños y hacer realidad muchos sueños”. A la vez, felicitó a la entidad por el hito

inaugural que representa la refacción integral de su sucursal y expresó su alegría: “Siento

que nuestra ciudad crece, se transforma, se desarrolla y el Banco de Corrientes es

símbolo de ello”, resaltó.

A su turno, la presidente del BanCo, Laura Sprovieri, agradeció a quienes formaron parte

del proceso de esta moderna obra de renovación integral y comentó: “Es una enorme

satisfacción, porque estamos frente a un doble festejo: la inauguración coincide con

los 75 años del Banco de Corrientes. Y no hay mejor forma de celebrar que haciendo

cosas útiles y concretas para nuestra gente”.

Asimismo, enfatizó que esta inauguración es “reflejo de un banco sólido, que crece, invierte

y que se preocupa por atender cada día mejor a sus clientes”. Y, en este sentido, destacó

que en el 2024 “tuvo ganancias récord por 79 mil millones, hoy cuenta con activos de

900 mil millones de pesos, 400 mil millones de préstamos a familias y empresas, y

dispone de más de 200 mil millones para seguir prestando” y agregó que en

promociones que benefician a comercios, familias “invertimos a razón de 8 mil millones de

pesos”.

Finalmente, Sprovieri felicitó “el trabajo conjunto y el compromiso de quienes desde cada

lugar de responsabilidad nos acompañan en este camino de crecimiento, y esta sucursal

representa el futuro de nuestro BanCo”.

LA NUEVA SUCURSAL

Ubicada en Francisco López 406, esquina Simón Bolívar, la sucursal luce hoy un diseño

vanguardista y dinámico que refleja el presente y futuro de un banco que evoluciona junto a

su gente. El proyecto implicó una remodelación total de 536 m² cubiertos y 280 m²

descubiertos, incorporando mejoras estructurales y un rediseño funcional de cada sector.

El amplio lobby, con capacidad para hasta 10 cajeros automáticos, se integra con un área

de autogestión, sectores exclusivos para personas y empresas, y un patio de espera

completamente renovado. La llamada “plaza”, frente a la zona de ATM, conecta de manera

fluida el exterior con el interior, brindando un espacio más agradable para quienes esperan.

El mobiliario y la disposición de los espacios fueron pensados para aportar dinamismo y

flexibilidad, alineados al nuevo Manual Arquitectura del BanCo.

Esta renovación es parte del plan de expansión territorial que la entidad viene desarrollando

en toda la provincia y la región. Actualmente, el Banco de Corrientes cuenta con más de 40

sucursales y una red de más de 375 cajeros automáticos estratégicamente ubicados, con

100% de cobertura en el territorio correntino y presencia en otras provincias como Buenos

Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Misiones (Posadas, Oberá y Puerto Iguazú) y

Entre Ríos (Chajarí).

La modernización de la sucursal Ituzaingó no solo mejora la infraestructura, sino que

también representa un cambio en la forma de interactuar con los clientes, combinando

tecnología y atención personalizada.

Con 75 años de trayectoria y crecimiento, el Banco de Corrientes reafirma así su rol como

motor del desarrollo regional, apostando a una banca pública moderna, inclusiva y al

servicio de cada correntino.