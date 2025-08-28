Valdés inauguró la refacción integral de la sucursal del Banco de Corrientes en Ituzaingó
Con una obra que combina vanguardia y confort, la sucursal del BanCo en Ituzaingó reabre
sus puertas con un espacio renovado íntegramente con diseño moderno y un nuevo modelo
de atención pensado para mejorar la experiencia de cada cliente.
El Banco de Corrientes presentó este miércoles 27 de agosto su renovada sucursal
Ituzaingó, tras una refacción integral que transformó por completo su histórica casa en la
ciudad. La obra, que abarca más de 800 m² entre espacios cubiertos y descubiertos, marca
un nuevo hito en el plan de modernización y expansión regional de la entidad, que continúa
modernizando su red para ofrecer un servicio ágil, cómodo y cercano.
El acto inaugural estuvo encabezado por el gobernador Gustavo Valdés, la presidente del
Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, y el intendente municipal, Juan Pablo Valdés.
Participaron también el viceintendente local, Emilio Nicolás; ministros del Poder Ejecutivo
Provincial; miembros del Directorio y colaboradores de la entidad financiera correntina;
autoridades nacionales, provinciales y locales; empresarios y clientes.
El Gobernador Valdés destacó la solidez del Banco de Corrientes, la gestión y el accionar
de la histórica entidad financiera con el fin de apostar por el desarrollo de Corrientes como
instrumento crediticio, como agente de pagos, como un servicio a la comunidad que “saca
de la desigualdad y la brecha de oportunidades a la gente”. “Tenemos un cajero automático
del Banco de Corrientes en el 100% de las ciudades”, aseguró.
También resaltó el trabajo de la banca pública como agente del Estado, que busca “devolver
la esperanza a los correntinos”. “El Banco se consolida como instrumento necesario,
vital, para que nosotros nos desarrollemos”, concluyó y felicitó a autoridades y
colaboradores de la entidad por los hitos alcanzados a lo largo de estos años y por el
esfuerzo en pos de “construir futuro”.
Por su parte, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, se mostró agradecido con el
trabajo mancomunado del BanCo con la Municipalidad durante su gestión por “acompañar a
los ituzaingueños y hacer realidad muchos sueños”. A la vez, felicitó a la entidad por el hito
inaugural que representa la refacción integral de su sucursal y expresó su alegría: “Siento
que nuestra ciudad crece, se transforma, se desarrolla y el Banco de Corrientes es
símbolo de ello”, resaltó.
A su turno, la presidente del BanCo, Laura Sprovieri, agradeció a quienes formaron parte
del proceso de esta moderna obra de renovación integral y comentó: “Es una enorme
satisfacción, porque estamos frente a un doble festejo: la inauguración coincide con
los 75 años del Banco de Corrientes. Y no hay mejor forma de celebrar que haciendo
cosas útiles y concretas para nuestra gente”.
Asimismo, enfatizó que esta inauguración es “reflejo de un banco sólido, que crece, invierte
y que se preocupa por atender cada día mejor a sus clientes”. Y, en este sentido, destacó
que en el 2024 “tuvo ganancias récord por 79 mil millones, hoy cuenta con activos de
900 mil millones de pesos, 400 mil millones de préstamos a familias y empresas, y
dispone de más de 200 mil millones para seguir prestando” y agregó que en
promociones que benefician a comercios, familias “invertimos a razón de 8 mil millones de
pesos”.
Finalmente, Sprovieri felicitó “el trabajo conjunto y el compromiso de quienes desde cada
lugar de responsabilidad nos acompañan en este camino de crecimiento, y esta sucursal
representa el futuro de nuestro BanCo”.
LA NUEVA SUCURSAL
Ubicada en Francisco López 406, esquina Simón Bolívar, la sucursal luce hoy un diseño
vanguardista y dinámico que refleja el presente y futuro de un banco que evoluciona junto a
su gente. El proyecto implicó una remodelación total de 536 m² cubiertos y 280 m²
descubiertos, incorporando mejoras estructurales y un rediseño funcional de cada sector.
El amplio lobby, con capacidad para hasta 10 cajeros automáticos, se integra con un área
de autogestión, sectores exclusivos para personas y empresas, y un patio de espera
completamente renovado. La llamada “plaza”, frente a la zona de ATM, conecta de manera
fluida el exterior con el interior, brindando un espacio más agradable para quienes esperan.
El mobiliario y la disposición de los espacios fueron pensados para aportar dinamismo y
flexibilidad, alineados al nuevo Manual Arquitectura del BanCo.
Esta renovación es parte del plan de expansión territorial que la entidad viene desarrollando
en toda la provincia y la región. Actualmente, el Banco de Corrientes cuenta con más de 40
sucursales y una red de más de 375 cajeros automáticos estratégicamente ubicados, con
100% de cobertura en el territorio correntino y presencia en otras provincias como Buenos
Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Misiones (Posadas, Oberá y Puerto Iguazú) y
Entre Ríos (Chajarí).
La modernización de la sucursal Ituzaingó no solo mejora la infraestructura, sino que
también representa un cambio en la forma de interactuar con los clientes, combinando
tecnología y atención personalizada.
Con 75 años de trayectoria y crecimiento, el Banco de Corrientes reafirma así su rol como
motor del desarrollo regional, apostando a una banca pública moderna, inclusiva y al
servicio de cada correntino.