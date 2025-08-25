● Tercera SUPER CAMINATA ●

La candidata a intendente por el Frente Amplio Mercedeño, Juanita Gauto, ha anunciado una «Super Caminata» para el próximo martes 26 de agosto a las 15hs. El evento, que se enmarca en su campaña «Vamos Ctes!», busca conectar con los vecinos y dar a conocer sus propuestas para la ciudad.

La caminata partirá de la intersección de las calles Virasoro y General Paz, y recorrerá un circuito que incluye calles emblemáticas como Marcos Azcona, Batalla de Salta, Chacabuco y Falucho. El recorrido tiene como punto final el cruce de Belgrano y Marco Azcona, donde se espera que la candidata ofrezca unas palabras a los asistentes.

«Invitamos a todos los mercedeños a sumarse a esta caminata. Es una oportunidad para compartir ideas, escuchar sus inquietudes y construir juntos la Mercedes que queremos» Con esta iniciativa, Juanita Gauto y el Frente Amplio Mercedeño buscan consolidar su apoyo de cara a las próximas elecciones.