Locales

● Tercera SUPER CAMINATA ●

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 25/08/2025
0 60 1 minuto de lectura

La candidata a intendente por el Frente Amplio Mercedeño, Juanita Gauto, ha anunciado una «Super Caminata» para el próximo martes 26 de agosto a las 15hs. El evento, que se enmarca en su campaña «Vamos Ctes!», busca conectar con los vecinos y dar a conocer sus propuestas para la ciudad.

La caminata partirá de la intersección de las calles Virasoro y General Paz, y recorrerá un circuito que incluye calles emblemáticas como Marcos Azcona, Batalla de Salta, Chacabuco y Falucho. El recorrido tiene como punto final el cruce de Belgrano y Marco Azcona, donde se espera que la candidata ofrezca unas palabras a los asistentes.

«Invitamos a todos los mercedeños a sumarse a esta caminata. Es una oportunidad para compartir ideas, escuchar sus inquietudes y construir juntos la Mercedes que queremos» Con esta iniciativa, Juanita Gauto y el Frente Amplio Mercedeño buscan consolidar su apoyo de cara a las próximas elecciones.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 25/08/2025
0 60 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

𝗠𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗡𝗶𝗻̃𝗼: 𝗨𝗻 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 𝗹𝗹𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻𝗿𝗶𝘀𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗲𝗱𝗶𝘁𝗮𝘀

25/08/2025

Super Juanita y una fiesta en B° Castello

25/08/2025

Con aumento, comienza el pago de sueldos de agosto a estatales de Corrientes

22/08/2025

La Caminata de Super Juanita puso segunda y volvió a ganar las calles

22/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba