Se dio inicio a una nueva edición de la Expo Joven en Corrientes

Con el objetivo de que los jóvenes de Corrientes puedan explorar sus opciones educativas y laborales, así como también disfrutar de actividades recreativas y culturales, este martes inició la cuarta edición de la Expo Joven en el predio del ex Regimiento 9.

La propuesta que cuenta con la organización en conjunto del Gobierno provincial y la Municipalidad de Corrientes, durante dos días -12 y 13 de agosto- de 8 a 18 de manera libre y gratuita los jóvenes de la Capital podrán disfrutar de charlas de orientación vocacional y salud mental, talleres de habilidades para el trabajo, espacios de armado de currículum, propuestas de voluntariado y académicas, actividades culturales, streaming, zona gamer, entre otras actividades.

En la oportunidad, la directora provincial de Juventud, Clara Gortari remarcó la importancia de construir el futuro de los jóvenes en la provincia a través de las propuestas académicas y de emprendurismo diciendo que “apostamos a que durante estos dos días los estudiantes puedan sacarse todas las dudas posibles”.

“Pensamos estos espacios para que puedan tener herramientas para desarrollarse”, resaltó.

Apuesta al futuro

Por su parte, la coordinadora provincial de Juventud, María José Velozo indicó que “buscamos apuntalar las opciones para los estudiantes para que puedan trabajar, estudiar, y emprender”, es decir, que “apostamos que los jóvenes salgan con herramientas”.

“Nuestro objetivo es que salgan con posibilidades para desarrollarse a futuro”, subrayó.

A su turno, el diputado provincial, Ariel Báez, revalorizó el espacio expresando que “estamos en un punto de encuentro para que los jóvenes puedan encontrar herramientas para trabajar en su futuro” y “me parece muy importante la conexión con los jóvenes”, agregó.

Para cerrar, el legislador destacó la articulación de trabajo entre las áreas del Gobierno provincial y la Municipalidad de Corrientes para hacer posible esta cuarta edición.

Asimismo, el intendente de la ciudad, Eduardo Tassano durante la apertura del acto inaugural resaltó que “en nuestra gestión apostamos a los jóvenes, priorizando que sean parte de este avance”.

Finalmente, volvió a insistir en la construcción del futuro para las nuevas generaciones.