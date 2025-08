Más de 3500 personas acompañaron a Juanita en la apertura de campaña de su reelección

En un acto cargado de emoción y fervor militante, Juanita Gauto, candidata a la reelección por el Frente Amplio Mercedeño, lanzó su fórmula con un discurso que resonó profundamente entre sus seguidores. La arenga, que rápidamente se viralizó, fue un llamado a la acción y a la unidad, recordando los difíciles momentos atravesados por el Municipio y destacando el compromiso inquebrantable de su gestión.

«Quiero pedirles algo. No es fácil pedir… pero hoy es necesario,» comenzó Gauto, con una voz que transmitía tanto humildad como convicción. Hizo una clara alusión a la crisis que enfrentó la localidad hace poco más de un año, un período que describió como «la tormenta más oscura que puede atravesar un municipio.» Sin embargo, la candidata enfatizó la resiliencia y la unión demostrada por su equipo y la comunidad: «Y no huimos. No nos escondimos. Nos unimos.»

El discurso de Gauto no solo buscó movilizar a sus bases, sino también reivindicar su liderazgo durante los momentos más críticos. «Hoy, Juana Gauto va por su reelección. Y no lo hace desde un lugar cómodo. Lo hace porque ya se puso al frente una vez… y no dudó. Porque cuando todos se alejaban, ella se hizo cargo,» afirmó, destacando su compromiso inquebrantable con el bienestar de Mercedes.

El lanzamiento de su fórmula fue presentado no como un simple acto de campaña, sino como una «señal» y una «convocatoria.» La candidata instó a los militantes a salir a las calles y reconnectar con cada habitante de Mercedes. «Les pido que vuelvan a ponerse al frente. Que salgan a hablar con cada vecino. Que miren a los ojos a cada productor, a cada madre, a cada joven,» exclamó, subrayando la importancia del contacto directo y la escucha activa.

Gauto concluyó su potente mensaje con una nota de esperanza y desafío, transformando las adversidades pasadas en una fuente de fortaleza. «Porque las adversidades no nos rompieron. Nos hicieron invencibles. Porque esto no es solo una campaña. Es una causa,» sentenció, buscando inspirar un sentido de propósito mayor entre sus filas.

El mensaje final de la candidata fue un claro llamado a la identidad y la pertenencia, dirigiéndose directamente a quienes la escuchaban o leían: «Y si estás leyendo esto, ya sabés de qué lado estás: Del lado que se quedó. Del lado que limpió. Del lado que eligió creer.» Esta frase encapsuló la esencia de su propuesta, buscando consolidar el apoyo de aquellos que, según ella, comparten su visión de un Mercedes que superó la adversidad y se encamina hacia un futuro de recuperación y crecimiento.