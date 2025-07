Créditos de hasta $100 millones para comprar un auto: cuánto hay que ganar para acceder y en qué concesionarias pueden gestionarse

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos para la compra de vehículos 0 km y usados, orientada a facilitar el financiamiento de autos particulares, pick-ups y utilitarios de hasta diez años de antigüedad, tanto de origen nacional como importado.

Esta iniciativa recibió especial interés por parte de compradores y concesionarios ante la disponibilidad de financiamiento a tasa fija en un contexto económico en el que el acceso al crédito resulta fundamental para dinamizar la industria automotriz.

Requisitos de ingreso

Uno de los puntos centrales del programa del Banco Nación es la clara vinculación entre el monto a solicitar y el nivel de ingresos formales que deben demostrar los solicitantes. El banco establece como criterio que la cuota mensual del crédito no debe exceder el 30% o 35% de los ingresos acreditados, en línea con normativas habituales en la concesión de préstamos personales.

Según ejemplos de simulaciones realizadas por el propio banco para distintos montos, estos son los requisitos:

Para solicitar un préstamo de $5 millones, se requieren ingresos formales mensuales de al menos $701.226. La cuota estimada para ese monto asciende a $210.368.

Para acceder a un crédito de $10 millones, los ingresos necesarios ascienden a $1.402.451, con una cuota mensual estimada en $420.735.

En el caso de un préstamo por $15 millones, el solicitante debe demostrar ingresos no menores a $2.103.677, y la cuota mensual estimada es de $631.103.

Para un crédito de $20 millones, los ingresos a acreditar deben ser de al menos $2.804.903, con una cuota mensual de $841.471.

Esto significa que cada persona, al momento de acercarse a un concesionario para informarse o iniciar el trámite, puede calcular rápidamente sus posibilidades reales de acceder a un crédito y el monto máximo al que puede aspirar de acuerdo con sus ingresos formales.

El crédito se gestiona completamente en las concesionarias (Imagen Ilustrativa Infobae) El crédito se gestiona completamente en las concesionarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características del crédito y condiciones generales

La línea de créditos del Banco Nación se destaca por varios aspectos. En primer lugar, el monto máximo a financiar se ubica en los $100 millones, una cifra significativa que cubre el valor total de la mayoría de las unidades nuevas y un amplio espectro de vehículos usados. El plazo de devolución se extiende hasta 72 meses, lo que ayuda a reducir el valor de la cuota con relación a los ingresos requeridos.

El crédito es personal, no prendario, lo que significa que el vehículo adquirido no queda afectado como garantía específica del préstamo. Esto simplifica notablemente la operatoria, ya que no requiere trámites adicionales relacionados con la prenda automotor. Los solicitantes pueden acceder al financiamiento aún sin ser previamente clientes del Banco Nación, ya que la entidad prevé la apertura digital de una caja de ahorro y la emisión de tarjeta de crédito de manera automatizada y disponible para uso inmediato a través de la aplicación BNA+.

La gestión es completamente digital y puede realizarse desde el punto de venta, es decir, en el propio concesionario, mediante una plataforma web especial. Esto permite conocer en tiempo real el monto máximo financiable y avanzar con la operación. Solo se requiere presentar el DNI para iniciar el trámite, sin papeles ni necesidad de concurrir a una sucursal bancaria.

La tasa nominal anual (TNA) se fijó en 38%, en pesos, con sistema de amortización francés. Esto se traduce en cuotas fijas durante toda la duración del préstamo, una condición valorada por los usuarios ante escenarios inflacionarios o de alta volatilidad en los costos de financiamiento.

Seguros y servicios adicionales

Como complemento del crédito, el Banco Nación permite contratar en el mismo proceso de compra una cobertura de seguro automotor con Nación Seguros S.A. El trámite es autogestionado y se integra en la operación digital, ofreciendo a los compradores la posibilidad de obtener la protección necesaria para su vehículo junto con el financiamiento.

Para los concesionarios interesados en adherir la propuesta, el Banco Nación solicita la apertura de una cuenta corriente en la entidad, la presentación del certificado de comerciante habitualista y la firma del convenio de adhesión en la sucursal elegida. La cuenta corriente se bonifica por seis meses para nuevos clientes, lo que incentiva una mayor integración de concesionarias a la red exclusiva del banco.

La línea de créditos se lanzó con 500 concesionarias adheridas en todo el país La línea de créditos se lanzó con 500 concesionarias adheridas en todo el país

Concesionarias adheridas

El listado actualizado de concesionarios adheridos, muestra el siguiente detalle en cuanto a distribución geográfica en todo el país.

152 concesionarias adheridas en la provincia de Buenos Aires

55 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

12 en la provincia de Catamarca

16 en la provincia de Chaco

12 en Chubut

71 en la provincia de Córdoba

10 en la provincia de Corrientes

19 en Entre Ríos

3 en la provincia de Formosa

5 en la provincia de Jujuy

2 en La Pampa

7 en La Rioja

24 en la provincia de Mendoza

19 en Misiones

9 en la provincia de Neuquén

5 en Río Negro

7 en la provincia de Salta

28 en la provincia de San Juan

16 en la provincia de San Luis

4 en Santa Cruz

35 en la provincia de Santa Fe

8 en la provincia de Santiago del Estero

13 en Tierra del Fuego

18 en la provincia de Tucumán

Alcance de la medida

La iniciativa del Banco Nación apunta a motorizar la venta de autos 0 km y usados en un momento en que el segmento automotor busca recuperar dinamismo. Según datos internos, el promedio de los préstamos suele ubicarse entre $15 millones y $20 millones, coincidiendo con los valores habituales de vehículos nuevos de gama media o unidades usadas recientes.

El crédito puede tomarse para financiar una parte o la totalidad del valor del vehículo, incluyendo el IVA. El acceso a una línea de financiamiento sin prenda y con condiciones claras de tasa y plazo aumenta la transparencia y previsibilidad para los compradores, quienes encuentran en los créditos personales una herramienta más directa y sencilla que el tradicional financiamiento prendario.

Esta modalidad busca simplificar los trámites, reducir el tiempo entre la decisión de compra y la entrega efectiva del vehículo, y ampliar el universo de potenciales compradores al eliminar restricciones habituales de garantías.

Por otra parte, la implementación de un sistema digital integral, que permite gestionar tanto el crédito como la contratación del seguro en un mismo proceso, constituye un avance en la modernización del acceso al crédito automotor, dando una respuesta a la demanda de procesos ágiles y adaptados a nuevas tecnologías.

Los créditos son personales y no prendarios sobre los automóviles Los créditos son personales y no prendarios sobre los automóviles

¿Quiénes pueden acceder?

El crédito está abierto tanto a clientes ya existentes como a nuevos usuarios del Banco Nación. Para quienes no tienen cuenta, el banco ofrece la apertura de caja de ahorro online y tarjeta de crédito digital, disponible para comenzar a operar desde el momento en que se inicia la gestión.

La única restricción estructural es la necesaria acreditación de ingresos formales suficientes, condición indispensable para cumplir con los parámetros de cuota máxima exigidos por el banco.

Este requisito apunta a garantizar la sustentabilidad del crédito y a minimizar riesgos tanto para la entidad financiera como para los propios deudores.

Procedimiento para solicitar el crédito

Los interesados pueden dirigirse a cualquiera de los concesionarios adheridos, donde podrán simular el monto máximo financiable de acuerdo con sus ingresos y avanzar con el proceso online.

No es necesario presentar papeles ni trasladarse a sucursales, ya que toda la operatoria se resuelve digitalmente, lo que agiliza sensiblemente los tiempos y facilita la experiencia del usuario.

Las condiciones generales de plazo, tasa y monto aplican en toda la red de concesionarios habilitados y se mantienen estables durante el plazo convenido, lo que otorga certidumbre a quienes decidan aprovechar esta línea de crédito.

La lista completa de las concesionarias

Mayhecsan – 25 de Mayo – Buenos Aires

Forcam S.A. – 9 de Julio – Buenos Aires

Automoviles San Jorge S.A. – Adrogue – Buenos Aires

Buenos Aires Sur Auto Sa – Adrogue – Buenos Aires

Klasse – Aldo Bonzi – Buenos Aires

Canovas Automotores S.A. – Avellaneda – Buenos Aires

Sevillano Sergio Luis – Azul – Buenos Aires

Bari Sa – Bahía Blanca – Buenos Aires

Arias Hnos – Bahía Blanca – Buenos Aires

Bahia Automotores – Bahía Blanca – Buenos Aires

Guspamar – Bahía Blanca – Buenos Aires

Autos Del Sur – Bahía Blanca – Buenos Aires

Grupo Lago – Bahía Blanca – Buenos Aires

Rehin Motor – Bahía Blanca – Buenos Aires

R 1 – Bahía Blanca – Buenos Aires

Gatto Motorsports – Bahía Blanca – Buenos Aires

Mazzuchelli – Irastorza Automotores – Bahía Blanca – Buenos Aires

Toeguep – Bahía Blanca – Buenos Aires

Trailcar – Bahía Blanca – Buenos Aires

Resasco – Bahía Blanca – Buenos Aires

Autossan – Bahía Blanca – Buenos Aires

Zarategui Autos – Balcarce – Buenos Aires

Balcarce Autos – Balcarce – Buenos Aires

Romera Hnos – Balcarce – Buenos Aires

Auotfrance S.A. – Beccar – Buenos Aires

Toyota Del Pilar – Sucursal Tigre – Benavidez / Tigre – Buenos Aires

Autotag – Berazategui – Buenos Aires

Bonavita Automoviles S.A. – Cañuelas – Buenos Aires

Richeri Mariano – Caseros – Buenos Aires

Seoul Motor – Caseros – Buenos Aires

Di Tomaso Automotores – Chacabuco – Buenos Aires

Automotores Del Sur – Chascomus – Buenos Aires

Alberto Logarzo Sa – Chivilcoy – Buenos Aires

Lng Olivieri – Ciudadela – Buenos Aires

Nissan Capital – Ciudadela – Buenos Aires

Automotores Avenida – Coronel Pringles – Buenos Aires

Maisonnave Y Cia – Coronel Suarez – Buenos Aires

Maximo Pinasco – Dolores – Buenos Aires

Sudamerican Autos S.A. – Don Torcuato – Buenos Aires

Dalian S.A. – Florida Oeste – Buenos Aires

Casado Automotores – Gral. Madariaga – Buenos Aires

Sarmiento Autos – Gral. Madariaga – Buenos Aires

D´Amico – Hurlingham – Buenos Aires

Ci Dane S.A. – Ituzaingo – Buenos Aires

Ford Autobiz Leloir – Ituzaingo – Buenos Aires

Vicente Zingaro E Hijos Sa – La Plata – Buenos Aires

Catenaro Automotores S.A. – La Plata – Buenos Aires

Kiara Automotora Sa – La Plata – Buenos Aires

Zingaro S.A – La Plata – Buenos Aires

Autos Ciara Sa – La Plata – Buenos Aires

Bell Motors Sa – La Plata – Buenos Aires

Peara Sa – La Plata – Buenos Aires

Simone Mobilitas S.A. – La Plata – Buenos Aires

Abc Vehiculos S.A. – La Plata – Buenos Aires

Unidades Del Sur – La Union – Buenos Aires

Japan Car Sa – Lanus – Buenos Aires

Burdeos Automoviles – Lanus – Buenos Aires

Automoviles San Jorge S.A. – Llavallol – Buenos Aires

Alberto Logarzo Sa – Lobos – Buenos Aires

Logarzo Sa – Lobos – Buenos Aires

Blois Sa – Lobos – Buenos Aires

Gustavo Ricciardi Sa – Lobos – Buenos Aires

Matias Niccia Srl – Lobos – Buenos Aires

Wolves Automoviles Srl – Lobos – Buenos Aires

Joaquin Areso Automotores Srl – Lobos – Buenos Aires

Toulon Sa – Lomas De Zamora – Buenos Aires

Forcam S.A. – Los Polvorines – Buenos Aires

Magafer – Los Toldos – Buenos Aires

Grupo La Delfi – Los Toldos – Buenos Aires

Mr Motors – Luis Guillon – Buenos Aires

Romera Hnos – Mar Del Plata – Buenos Aires

Comar Automotores – Mar Del Plata – Buenos Aires

Giama Automotores – Mar Del Plata – Buenos Aires

Detroit 1925 – Mar Del Plata – Buenos Aires

Simone Mobilitas S.A. – Mar Del Plata – Buenos Aires

PUNTO TRUCK IVECO – Mar del Plata – Buenos Aires

Logarzo Sa – Mercedes – Buenos Aires

Gustavo Ricciardi Sa – Mercedes – Buenos Aires

Luxcar S.A. – Moreno – Buenos Aires

Forcam S.A. – Moreno – Buenos Aires

Forest Car – Morón – Buenos Aires

Arrate Autos – Necochea – Buenos Aires

Uzcudun S.A.F.I.M. – Necochea – Buenos Aires

Balcarce Autos – Necochea – Buenos Aires

Romera Hnos – Necochea – Buenos Aires

Compañía Arrate – Necochea – Buenos Aires

PABLO MAS AUTOMOTORES – Necochea – Buenos Aires

EGUREN AUTOMOTORES – Necochea – Buenos Aires

ROSATO AUTOMOTORES – Necochea – Buenos Aires

Bari Sa – Olavarria – Buenos Aires

Honda Leloir – Parque Leloir – Buenos Aires

D´Amico – Paso Del Rey – Buenos Aires

Cosentino Automotores – Pehuajo – Buenos Aires

Salemme Automotores S.R.L. – Pehuajo – Buenos Aires

Branchesi Automotores S.R.L. – Pehuajo – Buenos Aires

Noale – Pergamino – Buenos Aires

Montanari Motors – Pergamino – Buenos Aires

Pergamino Automotores S.A. – Pergamino – Buenos Aires

De Miguel Autormotores – Pigüé – Buenos Aires

Jeep Northville (Jeep / Dodge) – Pilar – Buenos Aires

Toyota Del Pilar – Sucursal Pilar – Pilar – Buenos Aires

Fiat Pilar – Pilar – Buenos Aires

Automoviles San Jorge S.A. – Pinamar – Buenos Aires

Chester S.A. – Quilmes – Buenos Aires

Autotag – Quilmes – Buenos Aires

Sport Cars Sa – Quilmes – Buenos Aires

Ruta 3 Automotores Ramos Mejia – Ramos Mejia – Buenos Aires

Ford Autobiz Ramos Mejia – Ramos Mejia – Buenos Aires

Hugo Amichetti Automotores – Rojas – Buenos Aires

Francisco Delia Automotores – Saladillo – Buenos Aires

Jerjuma Marcelo – Saladillo – Buenos Aires

Chiarandia Automotores – San Cayetano – Buenos Aires

Auto Del Sol – San Isidro – Buenos Aires

Sauma Wagen – San Isidro – Buenos Aires

Rotter – San Justo – Buenos Aires

Lng Olivieri – San Justo – Buenos Aires

Ruta 3 Automotores San Justo – San Justo – Buenos Aires

Le Meridien Sa – San Martin – Buenos Aires

Autotag – San Martin – Buenos Aires

Diesel San Miguel S.A.C.I.F.I.A. – San Miguel – Buenos Aires

Toyota Del Pilar – Sucursal San Miguel – San Miguel – Buenos Aires

Taraborelli Automobile – San Miguel – Buenos Aires

Taraborelli Fr – San Miguel – Buenos Aires

Bari Sa – Tandil – Buenos Aires

Uzcudun S.A.F.I.M. – Tandil – Buenos Aires

Romera Hnos – Tandil – Buenos Aires

Automoviles San Jorge S.A. – Tandil – Buenos Aires

Nancy Furst Y N Gasco Srl – Tigre – Buenos Aires

Ricente Trucks S.A. – Tolosa – La Plata – Buenos Aires

Nisscar – Tortuguitas – Buenos Aires

Feito Automotores – Trenque Lauquen – Buenos Aires

Uzcudun S.A.F.I.M. – Tres Arroyos – Buenos Aires

Lucio V Lopez – Tres Arroyos – Buenos Aires

Aliva – Tres Arroyos – Buenos Aires

El Capricho Automotores – Tristán Suarez – Buenos Aires

Acercar Multimarcas Sa – Vedia – Buenos Aires

Aan Sa – Vedia – Buenos Aires

Klasse – Vicente López – Buenos Aires

Toyota Treos – Vicente López – Buenos Aires

Lng Olivieri – Vicente López – Buenos Aires

S. Trepat Automoviles S.A. – Vicente López – Buenos Aires

Brenson Autos – Vicente López – Buenos Aires

Jeep Motorville (Jeep / Dodge) – Vicente López – Buenos Aires

Miguel Robayna S.A. – Zárate – Buenos Aires

Clama – CABA – CABA

Ruta 3 Automotores Caba – CABA – CABA

Dietrich – CABA – CABA

Forest Car – CABA – CABA

Forest Car – CABA – CABA

Forest Car – CABA – CABA

Forest Car – CABA – CABA

Forest Car – CABA – CABA

Forest Car – CABA – CABA

Forest Car – CABA – CABA

Forest Car – CABA – CABA

Forcor S.A. – CABA – CABA

Klasse – CABA – CABA

Sergio Trepat Automoviles S.A. – CABA – CABA

Sero Electric – CABA – CABA

Automoviles San Jorge S.A. – CABA – CABA

Automoviles San Jorge S.A. – CABA – CABA

Automoviles San Jorge S.A. – CABA – CABA

Automoviles San Jorge S.A. – CABA – CABA

Automoviles San Jorge S.A. – CABA – CABA

Automoviles San Jorge S.A. – CABA – CABA

Automoviles San Jorge S.A. – CABA – CABA

Automoviles San Jorge S.A. – CABA – CABA

Taraborelli Automobile – CABA – CABA

Taraborelli Automobile – CABA – CABA

Taraborelli Automobile – CABA – CABA

Armoraut – CABA – CABA

Chambord – CABA – CABA

Brenson Autos – CABA – CABA

Brenson Autos – CABA – CABA

Albens S.A. – CABA – CABA

Detroit 1925 – CABA – CABA

Autotag – CABA – CABA

Autotag – CABA – CABA

Autotag – CABA – CABA

Buzz Net Sa – CABA – CABA

Audi Lenken – CABA – CABA

Autodrive – CABA – CABA

Venezia Autos S.A. – CABA – CABA

Abington S.A. – CABA – CABA

Seoul Motor – CABA – CABA

Nissan Capital – CABA – CABA

Nissan Capital – CABA – CABA

Taraborelli Cars – CABA – CABA

Taraborelli Fr – CABA – CABA

Icars Rent A Car Sa – CABA – CABA

Kansai – CABA – CABA

Kansai – CABA – CABA

Kansai – CABA – CABA

Bahianut – CABA – CABA

Toyota Prana – CABA – CABA

Bavarian S.A. – CABA – CABA

Guini Autos S.A. – CABA – CABA

Guini SA – CABA – CABA

Autovisiones Hyundai – CABA – CABA

Autovisiones Audi – CABA – CABA

Autovisiones Kia – CABA – CABA

Ancasti Srl – S.F.V. De Catamarca – Catamarca

Del Parque – S.F.V. De Catamarca – Catamarca

Luma S.A. – S.F.V. De Catamarca – Catamarca

Jalil Automotores – S.F.V. De Catamarca – Catamarca

Fiani Automotores Sa – S.F.V. De Catamarca – Catamarca

Auto Road – S.F.V. De Catamarca – Catamarca

Autovia Sa – S.F.V. De Catamarca – Catamarca

Essor Srl – S.F.V. De Catamarca – Catamarca

Ledian S.A. – S.F.V. De Catamarca – Catamarca

Boggio Automotores – S.F.V. De Catamarca – Catamarca

Jaime Automotores – Santa Maria – Catamarca

Ferma Automotores – Santa Maria – Catamarca

Derka Y Vargas – Charata – Chaco

Kyoto Automotores S.A. – Pcia. Roque Saenz Peña – Chaco

Donnet S.A. – Resistencia – Chaco

Derka Y Vargas – Resistencia – Chaco

Metz S.A. – Resistencia – Chaco

Kyoto Automotores S.A. – Resistencia – Chaco

Scuderia S.A. – Resistencia – Chaco

Scuderia S.A. – Resistencia – Chaco

Dallas Motors S.A. – Resistencia – Chaco

Trinor S.A – Resistencia – Chaco

Bazyluk S.A – Resistencia – Chaco

Car France Automotores S.R.L. – Resistencia – Chaco

Montecarlo Automoviles S.A. – Resistencia – Chaco

Donnet S.A. – Saenz Peña – Chaco

Derka Y Vargas – Saenz Peña – Chaco

Derka Y Vargas – Villa Angela – Chaco

Zona Norte Automotores – Comodoro Rivadavia – Chubut

Comercial Automotor Sa – Comodoro Rivadavia – Chubut

Del Sol Automotor Sa – Comodoro Rivadavia – Chubut

Tsuyoi Sa – Comodoro Rivadavia – Chubut

Akar Automotores – Comodoro Rivadavia – Chubut

Fiorasi Sa – Trelew – Chubut

Capsa – Trelew – Chubut

Autosur Sa – Trelew – Chubut

Autos Del Sur Sa – Trelew – Chubut

Fiorasi Y Corradi – Trelew – Chubut

Surisan Sa – Trelew – Chubut

Pedro Corradi Sa – Trelew – Chubut

Barolo Automotores Sa – Adelia Maria – Córdoba

Rescala Automotores – Alta Gracia – Córdoba

Capillitas S.A.I.C – B San Martin – Córdoba

Vesubio S.A – Bell Ville – Córdoba

Prosdocimo Auto Sa – Colonia Caroya – Córdoba

Castañeira Automotores – Córdoba – Córdoba

Ferez Matias Cesar – Córdoba – Córdoba

Montironi Automotores Concesionario Oficial Ford – Córdoba – Córdoba

M Tagle – Córdoba – Córdoba

Ramon Suarez Automotores – Córdoba – Córdoba

Maipu Automotores S.A. – Córdoba – Córdoba

Forcor S.A. – Córdoba – Córdoba

Automotores Maipu S.A. – Córdoba – Córdoba

Motcor – Córdoba – Córdoba

Chexa Sa – Córdoba – Córdoba

Maipu Exclusivos S.A. – Córdoba – Córdoba

Automotores Chahin – Córdoba – Córdoba

Avant – Córdoba – Córdoba

Maipu S.A. – Córdoba – Córdoba

Parra Automotores Sa – Córdoba – Córdoba

Pinerolo Concesionario Oficial Fiat – Córdoba – Córdoba

Auto Munich – Córdoba – Córdoba

Nix – Córdoba – Córdoba

Avec Citroen – Córdoba – Córdoba

Avec Peugeot – Córdoba – Córdoba

Foton Trucks Cordoba – Córdoba – Córdoba

Carflow – Córdoba – Córdoba

Ferez Sas – Córdoba – Córdoba

Autovement – Córdoba – Córdoba

Autovement – Córdoba – Córdoba

Corporacion De Inversiones S.A. – Córdoba – Córdoba

Automotores Chahin – Cosquín – Córdoba

Cortona Automotores – Etruria – Córdoba

Forcor S.A. – Hernando – Córdoba

Candela Automóviles – Hernando – Córdoba

Vexma Automoviles – Huerta Grande – Córdoba

Pinerolo Concesionario Oficial Fiat – Jesús María – Córdoba

Aniceto Automotores – La Falda – Córdoba

Alem Motors – Las Higueras – Córdoba

Rayco S.R.L. – Marcos Juarez – Córdoba

Vesubio S.A – Marcoz Juarez – Córdoba

Ginza – Monte Maiz – Córdoba

Vesubio S.A – Monte Maiz – Córdoba

Veneranda Sa – Oliva – Córdoba

Veneranda Hnos Multimarcas – Oliva – Córdoba

Veneranda Autmotores Sa – Oliva – Córdoba

VENERANDA AVANS – Oliva – Córdoba

Montironi Automotores Concesionario Oficial Ford – Oncativo – Córdoba

Pinerolo Concesionario Oficial Fiat – Oncativo – Córdoba

VENERANDA AVANS – Pilar – Córdoba

Montironi Automotores Concesionario Oficial Ford – Río Cuarto – Córdoba

Gioda Citroen – Río Cuarto – Córdoba

De Lucca Automotores – Río Cuarto – Córdoba

Montequn S.A – Consecionario Renault – Río Tercero – Córdoba

Forcor S.A. – Río Tercero – Córdoba

Gioda Citroen – Río Tercero – Córdoba

Pettiti Red Multimarcas – Río Tercero – Córdoba

Ford Picco – San Francisco – Córdoba

VENERANDA AVANS – San Francisco – Córdoba

Dg Automotores – Villa Carlos Paz – Córdoba

Salon Del Automovil – Villa Carlos Paz – Córdoba

Vdr Automotores – Villa Del Rosario – Córdoba

Premium Automotores – Villa María – Córdoba

Montironi Automotores Concesionario Oficial Ford – Villa María – Córdoba

Ramon Suarez Automotores – Villa María – Córdoba

Alem Motors – Villa María – Córdoba

Le Parc – Villa María – Córdoba

L.S. Automotores – Villa María – Córdoba

Pomilio Automoviles S.A – Villa María – Córdoba

Ramonda Motors Villa María Conc. Oficial Chevrolet – Villa María – Córdoba

VENERANDA AVANS – Villa María – Córdoba

Donnet S.A. – Corrientes – Corrientes

Ayala Automotores – Corrientes – Corrientes

Audec – Corrientes – Corrientes

Metz S.A. – Corrientes – Corrientes

Kyoto Automotores S.A. – Corrientes – Corrientes

Scuderia S.A. – Corrientes – Corrientes

Dallas Motors S.A. – Corrientes – Corrientes

Car France Automotores S.R.L. – Corrientes – Corrientes

Audec – Mercedes – Corrientes

Rudas Sa – Paso De Los Libres – Corrientes