La UCR se reunió en Convención y ratificó el proyecto aliancista de Vamos Corrientes

«Estamos hablando con muchas de las fuerzas donde nosotros decimos que tenemos que poner en el centro a la provincia de Corrientes, donde tenemos que trabajar fundamentalmente para para potenciar nuestra nuestra alianza política», expresó Gustavo Valdés, en su discurso en el acto realizado en el Salón Lapacho.

«Si hay alguien de la libertad avanza que nos quiera votar que nos vote. Nosotros no decimos con quién no, decimos con fulano de tal no. Nosotros lo que vamos a decir es con quién sí», añadió Valdés.