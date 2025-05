Playoffs del Torneo Apertura 2025: así quedaron los octavos de final

El Torneo Apertura 2025 entró en etapa de definición ya que este domingo 4 de mayo cerró la fecha 16 de la instancia regular y quedó conformado el cuadro de playoffs, con los cruces de octavos de final.

Argentinos y Rosario Central ganaron las respectivas zonas por lo que definirá todas las instancias de local. En cada caso fueron escoltados por Boca y River, quienes aseguraron localía, al menos, hasta cuartos de final inclusive.

Es que el formato establece que los partidos mano a mano son a partido único, y en octavos, cuartos y semifinales, la localía es para el mejor ubicado en la primera etapa. La final, en tanto, es en cancha neutral: el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Así quedaron los cruces de playoffs del Torneo Apertura 2025

Argentinos (1° Zona A) vs. Instituto (8° Zona B)

San Lorenzo (4° B) vs. Tigre (5° A)

River (2° B) vs. Barracas Central (7° A)

Racing (3° A) vs. Platense (6° B)

Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A)

Huracán (4° A) vs. Deportivo Riestra (5° B)

Boca (2° A) Lanús (7° B)

Independiente (3° B) vs. Independiente Rivadavia (6° A)