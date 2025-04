El mensaje de Javier Milei tras el funeral del papa Francisco: «Legado eterno»

Tras la histórico funeral del papa Francisco, el Gobierno de Javier Milei emitió un mensaje especial para despedirlo. «El Santo Padre llevó en su corazón el alma de nuestra tierra y la sembró en cada rincón del planeta. No le decimos adiós porque su legado ya es eterno».

Previo al funeral del Santo Padre, el presidente Javier Milei compartió detalles inéditos de su encuentro con el sumo pontífice en febrero de 2024. Dijo que le pidió disculpas por sus duras críticas y reveló cuál fue la respuesta del papa.

«Sí, claro que le pedí disculpas. Y me dijo ‘No te calentés, son errores de juventud’. Creo que fue un poquito más. Si yo no recuerdo mal, dijo: ‘De jóvenes todos hacemos boludeces’», afirmó Milei en diálogo con Radio Mitre, y no pudo evitar reírse al rememorar el momento.

Después de la muerte del papa el lunes, y muchos recordaron en redes que Milei llegó a calificarlo como «el representante del maligno de la Tierra», de «personaje impresentable y nefasto» o a acusarlo de ser «un «Jesuita que promueve el comunismo».

Sin embargo, Milei reveló que tras ser electo cambió su percepción del papa Francisco: «Tomé conciencia al llegar a ser presidente. La responsabilidad sobre 46 millones de seres humanos. Y es una responsabilidad que me hace trabajar de 06:00 a 22. Digamos a 22 o 24 de la noche. Y la realidad es que eso hace que imaginase la responsabilidad de una persona que sus fieles oscilan los 2 mil millones de seres humanos».

«Eso es mucho más grande de lo que uno se puede imaginar», resaltó sobre la figura del primer papa latinoamericano.

En este sentido, Milei volvió a calificar a Jorge Bergoglio como «el argentino más importante de la historia» y planteó que su muerte «es una pérdida enorme para los argentinos».

«Algo hicimos mal, por algo nunca quiso venir a la Argentina. La pérdida de un ser humano siempre es algo dolorosísimo, es doloroso que haya partido el argentino más importante de la historia», insistió.